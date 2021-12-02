В ВЭБе не зафиксировали отказов от покупки бумаг корпорации из-за истории с "Роснано"

Москва. 2 декабря. INTERFAX.RU - Никто не отказался от покупки бумаг ВЭБа из-за истории с "Роснано", несмотря на то, что расчеты по новому выпуску госкорпорации проходили в понедельник, на следующий рабочий день после выхода пресс-релиза "Роснано" о возможной реструктуризации облигаций в пятницу вечером, заявил на облигационном конгрессе Cbonds член правления ВЭБа Константин Вышковский.

"У нас был созвон с организаторами. Они сказали: "Причем здесь вообще ВЭБ?"", - пояснил Вышковский.

Он отметил, что "Роснано" финансировало венчурные проекты за счет заемного капитала, поэтому нельзя экстраполировать эту ситуацию на все госкорпорации.

Как сообщалось, сбор заявок прошел 18 ноября с 11:00 до 15:00 по Москве. Объем выпуска был увеличен с "от 30" до 50 млрд рублей.

18 ноября ВЭБ провел сбор заявок на выпуск облигаций с плавающей ставкой серии ПБО-002Р-31 со сроком обращения 7 лет объемом 50 млрд рублей.

Премия к ставке RUONIA была установлена на уровне 155 базисных пунктов (б.п.). Спрос составил почти 100 млрд рублей. Ставка купона плавающая и рассчитывается как RUONIA + спред.

Организаторами размещения выступили БК "Регион", "ВТБ Капитал", ВБРР, Газпромбанк, Совкомбанк.

Техразмещение прошло 23 ноября.

Ситуация с долгом "Роснано"

В среду, 1 декабря, стало известно, что "Роснано" в срок погасило выпуск облигаций без госгарантии на 4,5 млрд рублей.

Этот небольшой по меркам российского облигационного рынка выпуск оказался в фокусе внимания инвесторов после того, как "Роснано" в ноябре объявило о переговорах с держателями своих долговых обязательств о возможной реструктуризации. Минфин в официальном комментарии подтверждал незыблемость только обязательств "Роснано", покрытых госгарантией, что подогревало опасения относительно судьбы выпуска с ближайшей датой погашения.

Во вторник первый обнадеживающий сигнал послал рынку глава Минфина Антон Силуанов. На вопрос журналистов о том, что будет с долгом госкомпании, на который госгарантии не распространяются, оно ответил: "Компания осуществляет перезагрузку, ведутся определенные переговоры с кредиторами, и будет, я уверен, найден компромисс, устраивающий все стороны".

В заявлении "Роснано" о погашении выпуска сказано, что "в настоящее время компания продолжает диалог с банками-кредиторами и иными заинтересованными лицами с целью пересмотра условий кредитных обязательств, накопленных до 2021 года, и выработке решений в целях повышения финансовой устойчивости компании и поддержания достаточного уровня ликвидности для выполнения своих обязательств".

"Решения должны быть приняты до конца 2021 года", - сказано в комментарии "Роснано".

Совокупный облигационный долг "Роснано" составляет с учетом погашенного выпуска 71,58 млрд рублей. По состоянию на конец первого полугодия, у компании было 12,05 млрд рублей на депозитах и в долговых ценных бумагах.

Компании предстоит за декабрь без учета облигаций БО-002Р-01 выплатить купоны еще по 4 выпускам облигаций на общую сумму 802,5 млн рублей, из четырех этих выпусков только один с госгарантией.