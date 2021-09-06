Миллиард на башнях VEON. Обобщение

Фото: Денис Гришкин/ТАСС/Ведомости

Москва. 6 сентября. INTERFAX.RU - Телекоммуникационный холдинг VEON близок к тому, чтобы реализовать задуманную еще в 2015 году сделку, впервые на российском рынке продав башенную инфраструктуру мобильного оператора ("Вымпелком", торговая марка "Билайн").

И если в конце 2015 года сделку планировалось осуществить по результатам тендера, в 2021 году он объявлен не был, и 100% "Национальной башенной компании" (НБК), которая управляет портфелем из примерно 15,4 тыс. вышек "Вымпелкома", досталось компании "Сервис-Телеком" за 70,65 млрд рублей, или $970 млн.

Сумма сделки близка к той, на которую рассчитывал оператор в 2016 году: тогда источники "Интерфакса" сообщали, что "Вымпелком" хочет продать свою башенную инфраструктуру на территории РФ примерно за $1 млрд.

"Сервис-Телеком" планирует в ближайшее время подать ходатайство об одобрении сделки в Федеральную антимонопольную службу, а ее закрытие ожидается в четвертом квартале, сообщили "Интерфаксу" в этой компании. При этом "Сервис-Телеком" не планирует ограничиваться только инфраструктурой "Вымпелкома", а нацелился на башни еще одного российского оператора, которого не назвал.

"Стратегия компании предполагает развитие через органический рост и M&A. Сделка с "Вымпелкомом" - наше ключевое достижение. Вместе с тем, мы продолжим дальнейшую консолидацию рынка, в рамках которой рассматриваем приобретение еще одного портфеля сотового оператора в РФ. Наш финансовый партнер Газпромбанк последовательно поддерживает нас и подтверждает готовность финансировать проекты нашего развития", - сказали в компании.

Сейчас, помимо "Вымпелкома", из операторов "большой четверки" башенный бизнес выделен в отдельную компанию только у ПАО "Мегафон" - "Первая башенная компания" (ПБК). В СМИ неоднократно появлялась информация о том, что "Мегафон" планирует продать свои башни независимому игроку, а недавно Forbes со ссылкой на источники сообщал, что башенная компания "Вертикаль" и ПБК планируют провести IPO на Nasdaq через SPAC Ивана Таврина.

Сделка длиною в 5 лет

"Вымпелком" еще в конце 2015 года объявил тендер по продаже около 10 тыс. своих вышек, а в начале 2016 года решил выделить их в отдельную компанию - АО "Национальная башенная компания" (НБК).

"Вымпелком" официально не озвучивал сумму, которую хотел бы получить за актив. Заявки претендентов содержали примерно одинаковое ценовое предложение - около $0,5 млрд, а сам оператор хотел получить за свои башни примерно $1 млрд, утверждали источники "Интерфакса".

Среди претендентов источники называли инфраструктурные компании "Русские башни", "Вертикаль" и "Линк Девелопмент", а также Российский фонд прямых инвестиций с партнерами. Кроме того, башнями "Вымпелкома" интересовался японский фонд Mitsui. Переговоры с российскими участниками конкурса для вхождения в сделку также вели китайские Industrial and Commercial Bank of China (ICBC) и CEE Equity Partners.

Однако в мае 2017 года Шелль Мортен Йонсен, тогда руководивший "Вымпелкомом", заявил в интервью газете "Ведомости", что компания, не получив "фантастических" предложений от претендентов, приостановила переговоры по продаже башенной инфраструктуры и в краткосрочной перспективе не планирует возвращаться к этому вопросу.

Вновь информация о продаже башен "Вымпелкома" просочилась в СМИ этим летом. В июне Forbes со ссылкой на источники писал, что "Вымпелком" возобновил переговоры по продаже НБК, а Morgan Stanley, выступающий одним из консультантов, оценивает башенный бизнес оператора в 60-70 млрд рублей. Среди претендентов издание называло "Русские башни", "Вертикаль" и "Сервис-Телеком". "Ведомости" называли среди претендентов Kismet Ивана Таврина. В ходе переговоров с другими потенциальными покупателями речь шла о покупке примерно 15 тыс. антенно-мачтовых сооружений за $900 млн или 60-70 млрд рублей, писала газета.

Первые в России

Сделка, о которой в понедельник объявил телеком-холдинг VEON (владеет "Вымпелкомом"), предусматривает продажу компании "Сервис-Телеком" за 70,65 млрд рублей ($970 млн) 100% НБК, которая управляет портфелем из примерно 15,4 тыс. вышек мобильной сети в России. Вся активная инфраструктура мобильной сети, в настоящее время эксплуатируемая "Вымпелкомом", и большая часть вышек на крышах останутся в собственности компании. В результате сделки общий портфель ГК "Сервис-Телеком" составит порядка 18 тыс. объектов.

Актив оценен по мультипликатору 11,7 EV/EBITDA на основе прогнозируемой EBITDA НБК после завершения сделки.

Газпромбанк выделит "Сервис-Телекому" финансирование в размере 47 млрд рублей сроком на 12 лет для этой сделки. Для расчетов также будут использованы собственные денежные средства акционеров ГК "Сервис-Телеком", сообщила компания. Совладельцами ООО ГК "Сервис-Телеком" являются Галина Гуринова, Дмитрий Соков и Ольга Бердина. По данным системы "СПАРК-Интерфакс", с 2020 года доли всех совладельцев находятся в залоге у Газпромбанка.

Как уточнили "Интерфаксу" в пресс-службе "Вымпелкома", большая часть суммы по сделке будет выплачена компании при ее закрытии и в первые месяцы 2022 года. "Некоторые платежи отложены на 3 года, но они относительно небольшие в контексте сделки", - отметили в компании.

По условиям сделки "Вымпелком" и "Сервис-Телеком" заключили долгосрочное генеральное соглашение о предоставлении услуг башенной инфраструктуры на начальный период 8 лет и многократное продление на 8 лет по усмотрению "Вымпелкома". Обе стороны дополнительно войдут в новую программу build-to-suit (строительство объектов под нужды "Вымпелкома"), подразумевающую строительство до 5 тыс. новых объектов телеком-инфраструктуры к 2029 году.

Знаковая сделка

Аналитики с оптимизмом восприняли новость о продаже башенного бизнеса VEON в России, считая ее позитивной для телеком-холдинга и его российской "дочки".

"Продажа вышек даст компании дополнительную ликвидность, поможет снизить долговую нагрузку на баланс и обеспечит ей дополнительную финансовую и операционную гибкость, позволив компании сосредоточиться на развитии новых вертикалей", - считают аналитики "Атона".

В "Уралсибе" отметили, что условия сделки в целом соответствуют ожиданиям рынка и выглядят достаточно привлекательно. "В итоге VEON сможет снизить долговую нагрузку приблизительно на 11% и высвободить средства на развитие сети в России. В последние кварталы компания показала тенденцию к улучшению результатов на этом ключевом рынке, но конкурентная ситуация остается напряженной, что требует инвестиций в поддержание качества сети", - прокомментировали в "Уралсибе".

В "Ренессанс Капитале" считают эту сделку знаковой и полагают, что она станет ключевым позитивным катализатором для VEON в 2021 году и положительно повлияет на текущую рыночную капитализацию группы.

Аналитики "Ренессанс Капитала" также полагают, что сделка знаменует собой трансформацию российского рынка башенной инфраструктуры. Они отмечают, что "Сервис-Телеком" был третьим по величине независимым оператором башенной инфраструктуры в России с 2500 башнями под управлением, а после завершении сделки превзойдет "Вертикаль" и "Русские башни", став крупнейшей независимой компанией в России с 17 900 башнями под управлением.

"Доля независимых башенных компаний в России после сделки должна увеличиться с 25% до 40%, что уже является более развитым, чем на многих европейских рынках. Мы ожидаем, что консолидация рынка продолжится, поскольку другие независимые игроки были заинтересованы в приобретении вышек VEON и могли рассматривать возможности в отношении портфелей других операторов. Более того, "Сервис-Телеком" также может стать консолидатором рынка или может быть продан конкурентам", - отмечают в "Ренессанс Капитале".

В отличие от России, международный телеком уже давно идет по пути выделения инфраструктуры в отдельный бизнес и последующего вывода активов на биржу.

Первопроходцем в этой области стала американская башенная компания ATC, она провела IPO на NYSE в 1998 году. Позднее публичными компаниями становились испанская Cellnex, индийская GTL Infrastructure и другие. Последнее "башенное" IPO было проведено во Франкфурте Vantage Towers, ее основной акционер - международный телеком-оператор Vodafone. В ходе размещения компания была оценена в 12,3 млрд евро.

Российский телеком-рынок перешел из стадии рефлексии к действию в середине этого года. Сначала глава "Ростелекома" Михаил Осеевский заявил о возможности монетизации одного из ключевых направлений телеком-бизнеса оператора - башенной инфраструктуры. Компания уже начала подготовку по выделению башен в отдельную компанию. Тем не менее, окончательное решение будет приниматься исходя из ситуации на рынке и необходимости привлечения инвестиций для развития направлений вне телекома, заявлял Осеевский.

Вслед за "Ростелекомом" о планах по выделению башен в отдельное юрлицо заявила и "МТС", по планам компании это может произойти в начале 2022 года.