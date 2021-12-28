Телеком в стадии обновления систем жизнедеятельности

Итоги года для российской телеком-отрасли

Москва. 28 декабря. INTERFAX.RU - Телеком-отрасль в уходящем году, наконец, стряхнула с себя состояние стагнации, во многом связанное с отсутствием быстрых решений по внедрению коммерческого использования 5G, сместив внимание на свою инфраструктуру, а точнее - на избавление от нее.

Первопроходцем на российском рынке стал VEON, имея головной офис в Нидерландах, холдинг, вероятно, решил повторить успех других европейских компаний, которые довольно давно практикуют продажу собственной инфраструктуры. Холдинг продал "башенный" актив в РФ независимому инфраструктурному оператору, вслед за ним этим вопросом озаботились и другие игроки "большой четверки".

В уходящем году сразу несколько крупнейших операторов сменили руководство и обновили стратегии своего развития.

Регулятор пообещал операторам комплексную поддержку и дал надежду на "золотой" частотный диапазон для 5G - хотя пока только в Москве.

В целом второй ковидный год для операторов стал успешным с точки зрения финансовых показателей и абонентской базы. Ослабление ковидных ограничений повлекло возвращение трудовых мигрантов, покупателей в салоны связи и частичное восстановление международного роуминга. В результате абонентская база приблизилась к доковидному 2019 году, а ее темпы роста стали самыми высокими за последние 5 лет. Объем телеком-рынка, по данным аналитического агентства "ТМТ Консалтинг", в 2021 году вырос на 3,2% - это один из самых высоких показателей за последние годы.

Сами операторы на фоне уверенного роста финансовых показателей повышали прогнозы по их росту по итогам 2021 года.

Башенный переворот

Трендом уходящего года в телеком-отрасли можно назвать отчуждение операторами своей башенной инфраструктуры. Если еще несколько лет назад, когда у "Вымпелкома" появились планы продажи своих башен, конкуренты скептически относились к этой идее, то в этом году о выделении этой инфраструктуры заявили все крупнейшие игроки.

Самым решительным оказался VEON, первым продавший башенную инфраструктуру в России. В рамках сделки принадлежащая "Вымпелкому" (входит в VEON) "Национальная башенная компания", которая управляет портфелем из примерно 15,4 тыс. вышек мобильной сети в России, была продана компании "Сервис-Телеком" за 70,65 млрд рублей ($970 млн).

VEON не намерен останавливаться на продаже башенных активов в России. До конца 2023 г планируется найти покупателей на башни в Пакистане, Бангладеш и на Украине. Очевидно, что часть средств будет уходить на погашение впечатляющего долга, который на конец III квартала составлял $8,15 млрд (на тот момент сделка по продаже башен "Вымпелкома" еще не была завершена, насколько после этого снизится долг, можно будет увидеть лишь по итогам IV квартала).

Следующим станет "Мегафон", который в октябре договорился с Kismet Capital Group своего бывшего СЕО Ивана Таврина о создании независимого федерального башенного оператора на основе активов "Первой башенной компании" и "Вертикали".

Объединенная компания будет владеть общим портфелем в более 22 тыс. башен. "Мегафон" получит 25%, Kismet - более 65%. По данным СМИ, новая компания может быть объединена с крупнейшим независимым инфраструктурным оператором - "Русские башни".

ПАО "МТС" в августе объявило о выделении башенной инфраструктуры в отдельное юрлицо - ООО "Башенная инфраструктурная компания", а уже в первом полугодии 2022 года рассчитывает продать башенный бизнес, ведет переговоры об этом, и предложения поступают активно. По данным источников "Коммерсанта", претендентов на башенную инфраструктуру МТС два: те же Kismet Таврина и "Сервис-Телеком", которая может купить актив в партнерстве с Газпромбанком. По данным газеты, МТС хочет провести аукцион среди покупателей, и ее башенный портфель может быть оценен в 90-100 млрд рублей.

Наконец, "Ростелеком", владеющий сотовым оператором Tele2, планирует выделить башенную инфраструктуру в отдельное юрлицо весной следующего года, правда, не ставит задачу быстро продать этот актив.

Таким образом, уже довольно скоро крупнейшие российские операторы могут оказаться "безбашенными", как прогнозировал глава "Русских башен" Александр Чуб, который в сентябре заявлял, что в течение года все операторы вслед за "Вымпелкомом" продадут свою башенную инфраструктуру. "Я убежден, что в ближайшие 12 месяцев все события, связанные с переменой владельцев башенных активов операторов, произойдут. Когда именно - это уже другой вопрос. Но ящик Пандоры открыт. Тут у остальных просто не остается выбора. Иначе это скажется существенно на качестве мобильных услуг, а это на сегодняшний день главная проблема", - говорил президент ГК "Русские башни" после объявления о продаже башен "Вымпелкома".

Новая кровь

Уходящий год в российском телекоме запомнится не только выходом из башенных активов, но и обновлением стратегий, сменой топ-менеджмента и сделками M&A.

Крупнейший российский телеком-оператор "Ростелеком" в апреле представил новую стратегию. В ней оператор, уже давно делающий ставку на развитие цифровых направлений бизнеса, выделил их в отдельные кластеры - ЦОД и облачные сервисы, информационная безопасность, цифровая медицина, цифровой регион, государственные цифровые услуги и сервисы. Опережающие темпы роста этих направлений - один из приоритетов новой стратегии, а их доля в выручке "Ростелеком" в 2025 году должна составить 25%. При этом оператор рассчитывает на привлечение стратегических партнеров и планирует IPO отдельных бизнесов.

Среди приоритетов компания также выделила "умный" с точки зрения эффективности инвестиций рост в традиционном бизнесе, рост эффективности и повышение маржинальности бизнеса. Компания намерена перекроить оргструктуру и закрыть все 7 межрегиональных филиалов, осуществляющих непосредственное управление бизнесом на местах, что позволит сократить расходы примерно на 5 млрд руб. в год - около 1% годовой выручки.

Одновременно "Ростелеком" представил обновленную дивполитику на 2021-2023 гг., которая предполагает выплату не менее 5 руб. на акцию, при этом компания ежегодно планирует наращивать выплаты минимум на 5% и направлять на дивиденды не менее 50% чистой прибыли. "Ростелеком" ожидает увеличения дивидендов на акцию и FCF минимум в 2 раза к 2025 году по сравнению с 2020 г.

Уже по итогам 2021 года оператор может выплатить по 6 руб. на акцию на фоне роста свободного денежного потока, говорил глава компании Михаил Осеевский.

Под конец года "Ростелеком" собрался продать единственную зарубежную "дочку" - армянского оператора GNC-Alfa (за $25 млн компании "Электрические сети Армении").

В конце года компанию покинул первый вице-президент Владимир Кириенко, курировавший развитие цифровых сервисов, а летом сменился гендиректор сотовой "дочки" оператора - Tele2. На место Сергея Эмдина, руководившего Tele2 чуть более 5 лет, пришел Андрей Патока, работавший замглавы компании с августа 2016 года.

При этом президенту самого "Ростелекома" Осеевскому, возглавляющему компанию с 2017 г, в последние дни года совет директоров продлил полномочия еще на 5 лет. Он останется у руля госоператора до марта 2027 года.

Весной сменился и президент крупнейшего сотового оператора РФ - МТС. Новым главой компании стал ее первый вице-президент по клиентскому опыту, маркетингу и экосистемному развитию Вячеслав Николаев. Он пришел на смену Алексею Корня, который возглавлял компанию с 2018 г.

В "кадровый лифт", который экс-руководителей МТС традиционно возносит на топ-менеджерские позиции в АФК "Система", Корня решил не заходить: он был номинирован на пост первого вице-президента корпорации, однако отказался от должности.

Вскоре после назначения Николаева МТС анонсировала активное преобразование традиционного телеком-бизнеса, причем оценить принятые решения рынок и инвесторы смогут уже в следующем году.

Во-первых, компания учредила АО "МТС Веб Сервисы" (МВС), куда будут выведены фиксированные сети (включая МГТС, ЦОДы и облачное направление. Во-вторых, компания выделяет башенную инфраструктуру в ООО "Башенная инфраструктурная компания". В ноябре Николаев говорил, что в перспективе допускает монетизацию МВС через IPO или привлечение инвестора. Также на повестке 2022 года - потенциальный выход на биржу основного финтех-актива МТС - МТС банка.

Амбициозные планы на следующий год не остановили МТС от приобретения активов в 2021 году. Наиболее значимыми стали сделки по покупке провайдера телеком- и ИТ-решений для бизнеса ОАО "Межрегиональный ТранзитТелеком" за 5 млрд руб., ЦОДа GreenBushDC в Зеленограде за 5,2 млрд руб., а также подписание обязывающего соглашения по покупке VisionLabs примерно за 7 млрд руб.

В уходящем году МТС подсветила детали дивидендной политики, которая должна быть представлена весной и прийти на смену политике, рассчитанной на 2019-2021 гг. Предполагается, что размер выплат будет выше 28 руб. на акцию, предусмотренных прежней дивполитикой, а выплаты будут производиться чаще двух раз в год.

Под конец года видение своего бизнеса решил продемонстрировать и телекоммуникационный холдинг VEON. Незадолго до этого основной акционер холдинга - LetterOne Михаила Фридмана призвал турецкого оператора Turkcell, где у него есть доля в 19,8%, принять незамедлительные меры по улучшению позиций на рынке, предложив несколько мер, ряд из которых рынок увидел и в актуализированной стратегии VEON.

В частности, компания обновила систему мотивации топ-менеджмента. Теперь вознаграждение будет базироваться на создании акционерной стоимости холдинга, тогда как прежняя программа была основана исключительно на цене акций на рынке. Сколько будет длиться обновленная программа, не уточняется. План позволит усилить взаимосвязь зарплаты и долгосрочных результатов менеджеров за счет получения акций по результатам работы холдинга.

Сам VEON не занимает лидирующие позиции в странах присутствия. По итогам 2020 года компания не выплачивала дивиденды, промежуточных выплат, как это было в доковидном 2019 году, также не последовало. Тем не менее, менеджмент неоднократно повторял, что компания намерена вернуться к действующей дивидендной политике.

Впервые за долгое время холдинг раскрыл и среднесрочные прогнозы основных финансовых показателей: ожидается, что до конца 2024 года средний ежегодный рост выручки и EBITDA в местных валютах будет составлять 10-14%. Показатели планируется наращивать за счет активного внедрения 4G в регионах присутствия.

Кадровые перестановки произошли в уходящем году и в "Мегафоне": Геворк Вермишян, возглавлявший оператора два с половиной года, перешел в совет директоров, а новым гендиректором стал Хачатур Помбухчан, работающий в компании с 2020 года. Вслед за сменой CЕО в "Мегафон" пришел и новый финансовый директор - им стал Денис Федотов, бывший вице-президент "Магнита", где ранее работал и Помбухчан.

Кнутом и пряником

В уходящем году власти вновь озаботились темой импортозамещения в телеком-отрасли. Использовав как повод истекающие у операторов сроки действия лицензий на LTE, Минцифры поспешило наложить на них новые обременения, среди которых - запрет с 2023 года устанавливать базовые станции зарубежного производства.

Чтобы обеспечить реализацию этой меры, Минцифры провело переговоры с рядом зарубежных вендоров о локализации производства базовых станций в РФ.

Первой, с кем удалось договориться, стала финская Nokia - в конце ноября компания сообщила о планах по созданию СП с ООО "КНС групп" (бренд Yadro, входит в "ИКС Холдинг"). Следующими могут стать Huawei и Ericsson, говорили источники на телеком-рынке.

Прототипы базовых станций, разработанные отечественными поставщиками, не устроили операторов. В письме главе Минцифры они сообщили, что лабораторные испытания не показали минимально требуемой функциональности этого оборудования для применения в действующих сетях, писал "Коммерсантъ". Операторы попросили министерство создать рабочую группу для "выработки плана согласованных действий по внедрению с 2023 года отечественных радиоэлектронных средств в действующих сетях LTE".

Помимо ограничений на установку зарубежных базовых станций, на операторов возложили и ряд обязательств по строительству сетей в малых населенных пунктах и вдоль автотрасс - это также стало условием продления лицензий LTE. Эти требования повлекут для операторов новые затраты, и они обсуждают возможность совместных действий по выполнению этой задачи.

Однако Минцифры, одной рукой накладывая обременения на операторов, другой - решило поддержать их, признавая непростую ситуацию в связи с возлагаемыми на операторов регуляторными требованиями и необходимостью инвестировать значительные средства в развитие сетей на фоне невысоких тарифов. Телеком-отрасль впервые может получить сразу пакет мер поддержки. Глава Минцифры Максут Шадаев заявлял, что перечень включает около 10 инициатив, направленных на снижение финансовой нагрузки на операторов связи. Одна из мер поддержки подразумевает послабления по "пакету Яровой", уточнял министр. Они будут представлены на рассмотрение депутатов в январе-феврале.

Кроме того, Минцифры пообещало освободить от платы за использование радиочастотного спектра операторов, которые будут строить инфраструктуру в труднодоступных населенных пунктах. А летом правительство утвердило годичную отсрочку в выполнении требований "пакета Яровой" о ежегодном увеличении емкости хранения трафика.

Призрачный 5G

Еще в прошлом году, казалось бы, была поставлена точка в вопросе выделения самого перспективного для 5G диапазона 3,4-3,8 ГГц. Тогда Минцифры заявило, что план конверсии радиочастот утвержден с учетом того, что "золотой диапазон" использоваться для 5G не будет.

Однако в этом году забрезжила хоть и призрачная, но все же надежда на выделение этих частот операторам для развития сетей пятого поколения - правда, пока только в Москве. Минцифры начало обсуждение этого вопроса с Минобороны, говорил Шадаев, признавая, что ситуация с выделением "золотого диапазона" для 5G "на порядок тяжелее", чем было при выделении частот для 3G несколько лет назад.

"Тяжелый очень вопрос, сложный, многоаспектный. Мы обсуждаем, на каких условиях хотя бы в Москве мы можем договориться. Но, по крайней мере, коллеги (из Минобороны - ИФ) хотя бы с нами начали разговаривать", - сдержанно радовался министр. Он добавил, что, если удастся найти решение этого вопроса в Москве, в дальнейшем будет проще вести обсуждение по остальным регионам.

Диапазон 3,4-3,8 ГГц является наиболее привлекательным для сетей 5G, однако в РФ он занят другими службами, в том числе военными. Решить вопрос с передачей этих частот операторам до сих пор не удавалось.

Помимо этого, Минцифры готовит "дорожную карту" по передаче для 5G радиочастот, высвободившихся в результате цифровизации эфирного ТВ в 2019 году ("цифровой дивиденд"). Шадаев говорил, что министерство близко к достижению договоренностей с вещателями.

В то же время в начале декабря Госкомиссия по радиочастотам выделила совместному предприятию крупнейших телеком-операторов - ООО "Новые цифровые решения" - для тестирования технологии 5G диапазон частот 4400-4990 МГц, который используется ФСО, Росавиацией, Минобороны и "Роскосмосом", на 2 года. Одновременно с этим ГКРЧ не разрешила СП тестировать полосы 4555-4630 МГц и 4990-5000 МГц. Эти полосы также используют силовики.

НИИ Радио получил разрешение тестировать полосу 6,4-6,7 ГГц. Глава НИИ Олег Иванов говорил "Интерфаксу", что если исследования пройдут успешно, то полоса может стать хорошей альтернативой недоступному пока "золотому диапазону".

Сами операторы в июне договорились о создании совместного предприятия в сфере 5G - ООО "Новые цифровые решения" (НЦР). В СП вошли "Ростелеком", "Мегафон" и "Вымпелком", которые будут владеть равными долями в нем. МТС так и не присоединился к объединению операторов, но готов принимать участие в работе по развитию 5G.

СП будет заниматься, в том числе, вопросами конверсии радиочастот в диапазонах, приемлемых для развертывания сетей 5G (включая, но не ограничиваясь 694-790 МГц, 3,4-3,8 ГГц, 4,4-4,99 ГГц, 24,25-29,5 ГГц).