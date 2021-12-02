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ВЭБ подал иск к своей украинской "дочке" на 2,85 млрд рублей

Москва. 2 декабря. INTERFAX.RU - ВЭБ подал иск в Арбитражный суд Москвы к своей украинской "дочке", Проминвестбанку (ПИБ), на 2,85 млрд рублей, следует из картотеки арбитражных дел.

"ВЭБ.РФ является кредитором Проминвестбанка, и в данный момент мы устанавливаем наши требования в судебном порядке, но не планируем вводить процедуру банкротства", - передал "Интерфаксу" через пресс-службу главный юрист госкорпорации Игорь Краснов.

ПАО "Проминвестбанк" было создано в 1992 году. Российский ВЭБ стал владельцем Проминвестбанка в 2008 году, пакет его акций - 99,77%.

В последние годы судьба украинской "дочки" ВЭБа менялась несколько раз.

Апелляционный суд Киева в сентябре 2018 года наложил арест на акции украинских "дочек" российских госбанков, включая принадлежавший ВЭБу Проминвестбанк, в связи с заявлением об обеспечении иска ряда связанных с бизнесменом Игорем Коломойским компаний, имевших активы в Крыму.

В мае 2019 года сначала пристав-исполнитель, а потом и Киевский суд посчитали акции Проминвестбанка российской госсобственностью, хотя ВЭБ неоднократно заявлял, что госкорпорация не отвечает по обязательствам Российской Федерации. Акции Проминвестбанка были выставлены на продажу.

ВЭБу удалось оспорить действия украинских властей в Арбитражном институте Торговой палаты Стокгольма. Стокгольмский арбитраж предписал Украине приостановить продажу акций ПИБа.

Однако, несмотря на это решение, в марте 2020 года пакет акций Проминвестбанка в размере 99,77% был продан в рамках исполнительного производства на торгах украинской фондовой биржи.

В августе этого года Северный апелляционный хозяйственный суд Киева удовлетворил апелляционную жалобу ВЭБа к министерству юстиции Украины, бирже ПФТС и ФК "Фортифай" (выступала покупателем пакета ПИБа) и признал недействительной продажу принадлежащих ему 99,77% акций Проминвестбанка.

ВЭБ ранее оценивал свои инвестиции в развитие украинской "дочки" в $2,7 млрд.

ВЭБ Проминвестбанк Украина

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