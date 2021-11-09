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Мазепин перевел 9,75% акций "Тольяттиазота" с "Уралхима" на другое юрлицо

Москва. 9 ноября. INTERFAX.RU - АО "Химактивинвест" (Москва) сообщило, что стало владельцем 9,75% акций "Тольяттиазота". Доля подконтрольной Дмитрию Мазепину АО "ОХК "Уралхим" в "Тольяттиазоте" снизилась с 9,98% до 0,23%.

Единственным акционером "Химактивинвеста" с января 2021 года является другая структура Мазепина - ООО "Базовая химическая компания "Уралхим", следует из пояснений к бухгалтерской отчетности АО.

По данным СМИ, в сентябре "Химактивинвест" и еще одна связанная с "Уралхимом" компания - ООО "Актум" (Пермь) - подали в Федеральную антимонопольную службу ходатайства о покупке контроля в "Тольяттиазоте". Результаты рассмотрения ходатайств не оглашались.

"Тольяттиазот" - один из крупнейших в мире производителей аммиака. По данным компании, почти 71% ее акций находятся в доверительном управлении Тольяттихимбанка, принадлежащего бизнесмену Сергею Махлаю. Еще 9,97% принадлежит ОХК "Уралхим". Номинальным держателем 12,96% акций предприятия является Райффайзенбанк, остальные акции распределены между физическими и юридическими лицами.

Дмитрий Мазепин Уралхим Тольяттиазот Химактивинвест Актум Тольяттихимбанк Сергей Махлай

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