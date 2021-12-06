Evergrande готовится к реструктуризации евробондов

Москва. 6 декабря. INTERFAX.RU -Китайский застройщик China Evergrande Group вновь находится на грани дефолта - компания в очередной раз заявила о проблемах с ликвидностью, при том, что в понедельник истекает 30-дневный льготный период выплаты процентов на сумму $82,5 млн по ее евробондам.

3 ноября вечером Evergrande сообщила, что кредиторы потребовали от компании погашения облигаций на сумму $260 млн, и средств для проведения выплат у нее может не хватить. Evergrande планирует "активно взаимодействовать" с кредиторами с целью реструктуризации бумаг.

"При текущем статусе ликвидности компании нет гарантий того, что у нас будет достаточно средств для продолжения исполнения наших финансовых обязательств", - заявила компания.

Как сообщает The Wall Street Journal, Evergrande обратилась за помощью к китайским властям, и правительство провинции Гуандун, где находится компания, пообещало направить рабочую группу для помощи застройщику в поддержании операций в нормальном режиме.

Evergrande является одним из крупнейших китайских девелоперов и имеет самый крупный долг среди застройщиков по всему миру - свыше $300 млрд. В общей сложности до конца текущего года компании предстоит выплатить проценты по долгу на сумму порядка $600 млн, свидетельствуют данные Bloomberg.

Акции Evergrande теряют в цене 17,8% на торгах в Гонконге в понедельник. С начала текущего года их стоимость упала на 88%.