China Evergrande снова оказался на грани дефолта

Москва. 11 ноября. INTERFAX.RU - Китайский застройщик China Evergrande Group вновь оказался на грани дефолта в среду и, вероятно, вновь произвел выплаты по облигациям в последний момент, сообщает агентство Bloomberg.

Некоторые из держателей бондов Evergrande заявили, что несмотря на окончание операционного дня в Азии 10 ноября они не получили купонные выплаты по облигациям. В этот день истекал 30-дневный период отсрочки платежей по долгу.

В общей сложности Evergrande должна была выплатить проценты на сумму $148,1 млн по трем выпускам бондов с погашением в 2022, 2023 и 2024 гг.

В частности, немецкое агентство DMSA (German Market Screening Agency) заявило, что не получило в среду выплат по долгу от Evergrande, в связи с чем готовит документы для признания китайского застройщика банкротом и приглашает всех держателей облигаций компании присоединиться к нему.

Позднее представитель Clearstream сообщил Bloomberg, что клиенты международной клиринговой системы получили просроченные выплаты по трем выпускам долларовых бондов Evergrande в среду. Еще два инвестора, владеющие бумагами двух из трех выпусков, также подтвердили агентству получение платежей.

Как сообщалось, Evergrande выплатила $45 млн в виде процентов по облигациям с погашением в 2024 году на общую сумму $951 млн 29 октября - накануне завершения 30-дневного периода отсрочки платежа по этим бумагам. Неделей ранее, также практически накануне завершения льготного периода, компания перечислила процентные выплаты на сумму $83,5 млн держателям других долларовых бондов.

Неспособность Evergrande выплатить проценты по долларовым бондам означала бы для китайского застройщика дефолт, который мог бы стать крупнейшим в Азии.

Evergrande является одним из ведущих китайских девелоперов и имеет самый крупный долг среди застройщиков по всему миру - свыше $300 млрд. В общей сложности до конца текущего года компании предстоит выплатить проценты по долгу на сумму порядка $600 млн, свидетельствуют данные Bloomberg.

Ранее агентство сообщало со ссылкой на информированные источники, что власти Китая потребовали от основателя Evergrande Хуэй Ка Яня направить его собственные средства на оплату долгов компании.

Акции Evergrande прибавляют в цене 6,3% на торгах в Гонконге в четверг.