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China Evergrande продала два самолета для привлечения средств на оплату долгов

Москва. 5 ноября. INTERFAX.RU - Китайский застройщик China Evergrande Group в прошлом месяце продал два частных самолета, чтобы привлечь средства для выплат по долларовым облигациям и избежать дефолта, сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на информированные источники.

По словам источников, компания получила более $50 млн за два бизнес-джета Gulfstream от американских инвесторов. Сделка была закрыта в октябре.

Как сообщалось, Evergrande выплатила $45 млн в виде процентов по облигациям с погашением в 2024 году на общую сумму $951 млн 29 октября - накануне завершения 30-дневного периода отсрочки платежа по этим бумагам. Компания должна была произвести процентные выплаты по этому долгу еще 29 сентября.

Неделей ранее компания выплатила проценты на сумму $83,5 млн по другим долларовым облигациям.

Неспособность Evergrande выплатить проценты по долларовым бондам означала бы дефолт китайского застройщика, который мог бы стать крупнейшим в Азии.

Evergrande является одним из ведущих китайских девелоперов и имеет самый крупный долг среди застройщиков по всему миру - свыше $300 млрд. В общей сложности до конца текущего года компании предстоит выплатить проценты по долгу на сумму порядка $600 млн, свидетельствуют данные Bloomberg.

Ранее агентство сообщало со ссылкой на информированные источники, что власти Китая потребовали от основателя Evergrande Хуэй Ка Яня направить его собственные средства на оплату долгов компании.

По данным источников WSJ, до недавнего времени Evergrande владела 4 бизнес-джетами и ждала поставки еще одного самолета производителем.

Китай China Evergrande

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