Народный банк Китая намерен решать проблему Evergrande рыночными методами

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Москва. 9 декабря. INTERFAX.RU - Неспособность китайского застройщика China Evergrande Group выполнить обязательства по еврооблигациям является рыночным событием, и эта проблема будет решаться рыночными методами, заявил глава Народного банка Китая (НБК) И Ган.

"Права и интересы кредиторов и акционеров будут полностью учтены в соответствии с их юридическим статусом", - пообещал он.

Заявление главы НБК показывает, что Пекин не намерен спасать Evergrande, долговая нагрузка которой превышает $300 млрд, отмечает Bloomberg.

В конце прошлой недели компания в очередной раз заявила о проблемах с ликвидностью, сообщив о намерении "активно взаимодействовать" с держателями долларовых бондов с целью реструктуризации бумаг. В этот понедельник истек 30-дневный льготный период выплаты процентов на сумму $82,5 млн по еврооблигациям Evergrande, и данных о том, были ли совершены эти выплаты, пока нет.

По данным источников агентства Bloomberg, компания намерена включить в реструктуризацию все облигации в иностранной валюте.

Акции Evergrande торгуются в Гонконге, с начала текущего года их стоимость упала на 88%.

На онлайн-семинаре на тему будущего Гонконга как международного финансового центра И Ган отметил, что Гонконг имеет эффективную систему, а также четкие правовые нормы для решения вопросов, подобных тем, что возникают в настоящее время вокруг Evergrande.

"Краткосрочные риски, связанные с несколькими компаниями, не подорвут финансовую систему Гонконга в долгосрочной перспективе", - заявил глава НБК.

Он считает, что риски, которые несет в себе долговой кризис Evergrande для китайской экономики, могут быть сдержаны, и в очередной раз повторил, что в сложившейся ситуации виноваты "собственное плохое управление" в Evergrande и "безрассудное расширение бизнеса" компании.