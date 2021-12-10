Платформа для торговли кофе начала работу в Шанхае

Москва. 10 декабря. INTERFAX.RU - В Шанхае запущена платформа для торговли кофе. Ожидается, что в 2022 году объем сделок на ней составит 3,5 млрд юаней ($549 млн), к 2025 году этот показатель превысит 15 млрд юаней, а на площадке будут торговать 8 тысяч китайских и зарубежных дилеров, сообщает "Синьхуа".

Платформа будет выполнять функцию интегрированного поставщика услуг по развитию кофейной промышленности в Китае за счет широкого ассортимента продукции, возможности проводить транзакции различными способами и пользоваться услугами третьей стороны.

Желание присоединиться к платформе уже выразили международные трейдеры, экспортеры и производители кофе из таких стран, как Сингапур, Эфиопия, Гана, Бразилия, Колумбия и Индонезия.

Шанхай возглавляет бум потребления кофе и бурное развитие кофейной индустрии в стране, отмечается в статье.

По словам руководителя платформы Тао Цзяня, Шанхай имеет самое широкое представительство кофейных брендов, самую полную индустриальную цепочку по кофе и самый большой объем торговли кофейной продукцией в Китае. В этой связи крайне важно, чтобы в городе была создана площадка для международной торговли кофе, полагает он.