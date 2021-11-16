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Хроника последних дней СССРПроект информационного агентства "Интерфакс" при содействии Российского исторического общества

Кофе сорта арабика подорожал до максимума с января 2012 года

Москва. 16 ноября. INTERFAX.RU - Кофе сорта арабика во вторник подорожал до максимума с января 2012 года на фоне сбоев в поставках, пишет Trading Economics.

ЭкономикаКофе оказался одним из наиболее быстро дорожающих на бирже товаровЧитать подробнее

Цена фьючерсов в ходе торгов на Нью-йоркской бирже ICE Futures остаются выше $2,2 за фунт.

Минсельхоз США (USDA) в своем последнем докладе спрогнозировал дальнейший рост мирового производства и потребления кофе и сообщил, что запасы на складах, которые отслеживает ICE, продолжают снижаться.

Цены, вероятно, останутся на высоком уровне на фоне повышенных затрат на перевозки, высокой стоимости удобрений и сохраняющегося дефицита рабочей силы.

кофе

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