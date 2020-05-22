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Цукерберг задумал перевести до половины сотрудников Facebook на удаленку

Москва. 22 мая. INTERFAX.RU - Гендиректор и основатель Facebook Марк Цукерберг заявил, что за последующие пять или десять лет до 50% сотрудников компании будут работать дистанционно. Как сообщает CNBC, он объявил это на еженедельном стриме с подчиненными.

Пандемия коронавируса

Уже с января 2021 года части сотрудников разрешат работать удаленно фултайм, сказал он. Если они решат куда-либо переехать, они должны будут уведомить компанию и им могут пересчитать зарплату в зависимости от нового местожительства. Пересчет потребуется с точки зрения налогообложения и бухгалтерии, объяснил Цукерберг.

Это разрешат опытным сотрудникам, тем, кто в последнее время продуктивно работал и тем, кого отпустит непосредственное начальство. Недавним выпускникам вузов такая возможность дана не будет.

Подход к переводу действующих сотрудников на постоянную удаленку будет "взвешенным", отметил он. Однако компания будет все больше нанимать новых дистанционников. Это расширит возможности Facebook по найму талантливых людей, которым не придется ради этого переселяться в крупные города, считает Цукерберг. Также это позволит компании диверсифицировать рабочую силу и создавать вакансии там, где до сих пор это было невозможно.

Сейчас, в условиях пандемии, дистанционно работают 95% сотрудников Facebook, сказал глава компании. Собственное исследование показало, что 50% из них работают так же продуктивно, как и в офисе. 40% сотрудникос сказали, что были бы крайне заинтересованы в переходе на удаленку на постоянной основе, а 75% сказали, что в случае перевода на удаленку они могли бы переехать в другой город.

По состоянию на конец марта штат компании превышал 48 тыс. чел., по данным Bloomberg.

Facebook уже разрешила сотрудникам, которые могут работать из дома, остаться в этом режиме до конца 2020 года. Такую же возможность предоставила работникам американская Alphabet Inc., холдинговая компания Google. Обе компании при этом начнут открывать свои офисы, но продолжат придерживаться гибкого графика. Гендиректор Twitter Джек Дорси на днях объявил, что его сотрудники могут навсегда остаться на удаленной работе.

Эпидемия одиночества

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США Facebook Google Twitter Марк Цукерберг коронавирус

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