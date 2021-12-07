Глава группы "Дело" не исключил объединения активов с FESCO в будущем

Москва. 7 декабря. INTERFAX.RU - Группа "Дело" не ведет переговоров о покупке доли в транспортной группе FESCO, заявил глава группы Сергей Шишкарев.

"О FESCO я говорил всегда - и два, и три года назад. Это как раз та вишенка на торте, которая позволила бы нам (группе "Дело") решить все проблемы с морским транспортом. Это не только "Владивостокский морской торговый порт", крупнейший по перевалке контейнеров, но и прежде всего морские перевозки", - сказал Шишкарев в интервью РБК.

Он подчеркнул, что интенсивного диалога с нынешними совладельцами FESCO нет, но с ними контакт поддерживается, как и со всеми ведущими участниками рынка. "Не исключен вариант, что на каком-то следующем этапе развития по спирали состоится ситуация, когда активы (группы "Дело" и FESCO) будут объединены. Тогда это действительно станет чем-то похожим на Maersk. Но на данный момент мы не ведем переговоров", - сообщил Шишкарев.

По его словам, это зависит от доброй воли акционеров и возможностей правильно дать оценку активам. "Если речь идет об объединении активов, должны быть применены одинаковые формы оценки, и обе стороны согласны с будущим компании, с распределением долей, с тем, кто будет управлять такой компанией. Но подобный альянс я не исключаю. Время покажет, какие сроки это займет. Конъюнктура рынка может подсказать нам и спровоцировать более интенсивный диалог", - сказал он.

В конце 2019 года стало известно, что "Дело" интересует покупка транспортной группы FESCO. Позже группа "Дело" сообщила, что переговоров о покупке доли в FESCO не ведет.

Группа "Дело" управляет морскими контейнерными терминалами в Азово-Черноморском, Балтийском и Дальневосточном бассейнах, сетью железнодорожных контейнерных терминалов, парком контейнеров и фитинговых платформ. У Сергея Шишкарева, основателя холдинга, в нем 70%, еще 30% - у государственной корпорации "Росатом".

Стивидорное направление бизнеса группы представлено холдингом "ДелоПортс" и Global Ports (крупнейший оператор контейнерных терминалов в РФ, 30,75% - у APM Terminals, free float - 20,5%, GDR торгуются на Лондонской фондовой бирже), транспортно-логистическое направление - мультимодальным транспортным оператором "Рускон" и ПАО "Трансконтейнер".