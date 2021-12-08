Visa начнет давать консультации по криптовалютам

Москва. 8 декабря. INTERFAX.RU - Американская Visa Inc. сообщила, что запускает консалтинговый сервис по криптовалютам.

Сервис станет частью консалтингового и аналитического подразделения Visa и будет работать с финансовыми институтами, ритейлерами и другими компаниями, консультируя их по рынкам криптовалют, включая их возможное использование для обеспечения операций, а также проведение исследований, связанных с NFT.

Среди клиентов, уже пользующихся услугами сервиса, Visa назвала американский банк UMB.

Visa надеется, что ее новый сервис позволит ускорить распространение и принятие биткойна и других криптовалют компаниями. Visa считает, что криптовалюты могут стать основным полем для ее дальнейшего роста, особенно на фоне того, что она расширяется в другие сферы платежей помимо кредитных карт.

Компания уже развивает продукты, которые позволяют клиентам использовать криптовалюты для платежей. В марте Visa сообщила, что начала производить расчеты по транзакциям в стейблкойнах (stablecoin - общее название криптовалют, которые обеспечены национальными валютами и активами), в частности, в USD Coin, который привязан к доллару США.

Кроме того, компания в 2020 году начала работать с цифровыми валютами, выпускаемыми центробанками разных стран.

В период с 1 октября 2020 года по 30 сентября 2021 года Visa провела транзакции с цифровыми валютами на сумму порядка $3,5 млрд, сообщил CNBC ведущий специалист по крипто- и цифровым валютам в европейском подразделении компании Никола Плечаш.

"Криптовалюта для нас - это огромная новая вертикаль и возможность роста. И мы продолжим фокусироваться на развитии этого бизнеса", - добавил он.

94% людей имеют некоторый уровень осведомленности о криптовалютах, почти треть из них использовала их в качестве инвестиций или средств обмена, показали результаты опроса, проведенного Visa и маркетинговой компанией LRW. Всего в опросе учувствовало 6 тысяч человек из разных стран мира.