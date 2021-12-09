Поиск
Хроника последних дней СССРПроект информационного агентства "Интерфакс" при содействии Российского исторического общества

Стоимость внедрения маркировки для крупного пивзавода оценили в 3,5 млн рублей

Москва. 9 декабря. INTERFAX.RU - Стоимость внедрения цифровой маркировки для микропивоварен и минипивзаводов (объемом производства до 300 тыс. дал в год) составит от 25 тыс. рублей, сообщил оператор системы маркировки ЦРПТ.

Эта сумма включает необходимое оборудование для печати и считывания кодов, а также программное обеспечение.

По расчетам ЦРПТ, для средних предприятий (от 300 тыс. дал до 10 млн дал в год) инвестиции составят около 1 млн рублей, а для крупных заводов (от 10 млн дал в год) - 3,5 млн рублей.

Технологии маркировки, которые используются в пивной отрасли, аналогичны тем, что используются для маркировки упакованной воды, причем и форм-факторы, и скорости у обеих отраслей схожи, отметил ЦРПТ.

Минпромторг предложил начать обязательную маркировку пива и слабоалкогольных напитков с 1 сентября 2022 года. Предполагается, что с этой даты маркировка будет введена для пива в кегах, а с 1 декабря 2022 года - для остальной продукции. Также с 1 сентября следующего года планируется запустить обязательную маркировку при выводе из оборота (продаже) пива в кегах (для пива в потребительской упаковке - с 1 июня 2023 года).

В настоящее время в России проходит эксперимент по маркировке пива и слабоалкогольных напитков. В нем, по данным ЦРПТ, участвуют более 160 производителей. Протестировано нанесение кода на все наиболее востребованные типы упаковки. За полгода удалось запустить маркировку в тестовом режиме на 18 предприятиях.

Как показала практика, для оснащения малого производства необходимо две-четыре недели, среднего - один-три месяца, крупного - 3-3,5 месяца, сообщил ЦРПТ.

ЦРПТ

Новости по теме

Новости

В Минэкономразвития задумались о создании перехода с Сахалина в Японию

В Минэкономразвития задумались о создании перехода с Сахалина в Японию

CEO автодилера "Рольф" заявила о возможном IPO во второй половине 2022 года

CEO автодилера "Рольф" заявила о возможном IPO во второй половине 2022 года

Собственники ж/д оператора "СГ-Транс" стали владельцами Brunswick Rail

Собственники ж/д оператора "СГ-Транс" стали владельцами Brunswick Rail

Народный банк Китая намерен решать проблему Evergrande рыночными методами

Народный банк Китая намерен решать проблему Evergrande рыночными методами

Греф спрогнозировал годовую прибыль Сбербанка на уровне 1,2 трлн рублей

Baring Vostok вложил $13 млн в российскую Mindbox

Brent подорожала до $76,42 за баррель

Brent подорожала до $76,42 за баррель

Изменения рубля к доллару и евро на старте торгов незначительные

Изменения рубля к доллару и евро на старте торгов незначительные
 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });