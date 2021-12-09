Стоимость внедрения маркировки для крупного пивзавода оценили в 3,5 млн рублей

Москва. 9 декабря. INTERFAX.RU - Стоимость внедрения цифровой маркировки для микропивоварен и минипивзаводов (объемом производства до 300 тыс. дал в год) составит от 25 тыс. рублей, сообщил оператор системы маркировки ЦРПТ.

Эта сумма включает необходимое оборудование для печати и считывания кодов, а также программное обеспечение.

По расчетам ЦРПТ, для средних предприятий (от 300 тыс. дал до 10 млн дал в год) инвестиции составят около 1 млн рублей, а для крупных заводов (от 10 млн дал в год) - 3,5 млн рублей.

Технологии маркировки, которые используются в пивной отрасли, аналогичны тем, что используются для маркировки упакованной воды, причем и форм-факторы, и скорости у обеих отраслей схожи, отметил ЦРПТ.

Минпромторг предложил начать обязательную маркировку пива и слабоалкогольных напитков с 1 сентября 2022 года. Предполагается, что с этой даты маркировка будет введена для пива в кегах, а с 1 декабря 2022 года - для остальной продукции. Также с 1 сентября следующего года планируется запустить обязательную маркировку при выводе из оборота (продаже) пива в кегах (для пива в потребительской упаковке - с 1 июня 2023 года).

В настоящее время в России проходит эксперимент по маркировке пива и слабоалкогольных напитков. В нем, по данным ЦРПТ, участвуют более 160 производителей. Протестировано нанесение кода на все наиболее востребованные типы упаковки. За полгода удалось запустить маркировку в тестовом режиме на 18 предприятиях.

Как показала практика, для оснащения малого производства необходимо две-четыре недели, среднего - один-три месяца, крупного - 3-3,5 месяца, сообщил ЦРПТ.