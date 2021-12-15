В Минпромторге сочли, что маркировка не нанесет существенный урон пивоварам

Москва. 15 декабря. INTERFAX.RU - Внедрение системы маркировки в пивоваренной отрасли не нанесет производителям существенный урон, на рынке продаж по-прежнему много нелегальной продукции, заявил замглавы Минпромторга Виктор Евтухов в ходе пленарного заседания Госдумы в среду.

Вопрос маркировки был поднят депутатом Андреем Альшевских при обсуждении технического законопроекта о передаче министерству ряда полномочий в этой сфере от ФНС.

"Со слов представителей пивоваренных компаний, стоимость маркировки и предложенные Минпромторгом сроки внедрения просто нереальные. Утверждают, что между министерством и бизнесом буквально нет диалога, якобы предпринимателей не слышат", - сказал депутат и попросил озвучить позицию министерства по данному вопросу.

"Если смотреть стоимость оборудования для пивоваров и их обороты, выручку и их доходность, то в принципе нельзя сказать, что маркировка существенным образом наносит им какой-то экономический урон", - сказал Евтухов и отметил, что многие пивоваренные компании активно участвуют в проводимом сейчас эксперименте по маркировке пива и слабоалкогольных напитков.

"У нас есть оценки опять-таки нескольких экспертных организаций. Доля нелегальной продукции от всех продаж составляет более 10%, соответственно государство теряет примерно 20 млрд рублей в год", - сказал замминистра.

"Та система, в которой сейчас работают пивовары. Если они производят более 300 тыс. декалитров в год, они дают информацию в систему ЕГАИС. Но там нет поштучной прослеживаемости. Система маркировки она, она как раз дает возможность вести полную, поштучную прослеживаемость - от производителя до выбытия товаров на полки. Поэтому с пивоварами у нас есть диалог, мы от него не уклоняемся. Мы с ними встречаемся, ну вот вам скажу если не раз в неделю, то раз в две недели точно", - добавил он.

Вопрос маркировки пива в РФ

Как сообщалось, в начале декабря Ассоциация производителей пива (АПП), объединяющая трех крупнейших игроков российского рынка - AB InBev Efes, Carlsberg Group ("Балтика") и Heineken, оценила затраты отрасли на внедрение цифровой маркировки в миллиарды рублей. "Для крупной пивоварни стоимость внедрения маркировки составит порядка 10 млн рублей на одну современную высокоскоростную линию, без IT-части. В масштабах рынка затраты будут измеряться миллиардами рублей", - говорилось в сообщении АПП.

Ранее ЦРПТ, оператор системы маркировки в России, оценил затраты на внедрение маркировки для крупных пивоваренных заводов (мощностью от 10 млн дал в год) в 3,5 млн рублей. По расчетам ЦРПТ, для средних предприятий (от 300 тыс. дал до 10 млн дал в год) инвестиции составят около 1 млн рублей, для микропивоварен и минипивзаводов (до 300 тыс. дал в год) - от 25 тыс. рублей. Эти суммы включают необходимое оборудование для печати и считывания кодов, а также программное обеспечение, сообщал оператор.

Заявленных инвестиций в 3,5 млн рублей для одной крупной пивоварни будет недостаточно даже для установки оборудования по маркировке на одну высокоскоростную современную линию, считают в АПП. А на крупных пивоварнях работает от 3-5 до 10 таких линий, указывают в ассоциации.

Как сообщалось, Минпромторг предложил начать обязательную маркировку пива и слабоалкогольных напитков с 1 сентября 2022 года. Предполагается, что с этой даты маркировка будет введена для пива в кегах, а с 1 декабря 2022 года - для остальной продукции. Также с 1 сентября следующего года планируется запустить обязательную маркировку при выводе из оборота (продаже) пива в кегах (для пива в потребительской упаковке - с 1 июня 2023 года).

В настоящее время в России проходит эксперимент по маркировке пива и слабоалкогольных напитков. В нем, по данным ЦРПТ, участвуют более 160 производителей, протестировано нанесение кода на все наиболее востребованные типы упаковки. За полгода удалось запустить маркировку в тестовом режиме на 18 предприятиях.