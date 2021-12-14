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"Газпром-Медиа" и "МаксимаТелеком" создали СП по развитию продуктов

Москва. 14 декабря. INTERFAX.RU - Холдинг "Газпром-Медиа" и "МаксимаТелеком" сообщили, что создали совместное предприятие "ГПМ Дата", которое займется разработкой и развитием продуктов на основе данных с использованием технологий машинного обучения и искусственного интеллекта.

"МаксимаТелеком" передаст в СП коммерческую экспертизу и опыт управления дата-проектами, а также предоставит IT-компетенции и технологическую инфраструктуру для развития продуктов на основе данных, говорится в пресс-релизе.

"Газпром-Медиа" предоставит СП доступ к платформенным решениям по анализу агрегированных данных с помощью машинного обучения, аналитические и технологические платформы для DOO (Digital out-of-home), а также перспективные направления монетизации данных.

СП сосредоточится на развитии портфеля продуктов, основанных на данных, а также платформ для управления ими, выступая единым оператором данных для компаний холдинга "Газпром-Медиа". "ГПМ Дата" также будет предоставлять решения на основе анализа и обработки больших данных партнерам и рекламодателям.

"Создание в периметре холдинга единого центра компетенции по работе с агрегированными данными позволит значительно расширить портфель цифровых продуктов, в том числе напрямую не связанных с традиционными для нас рекламным и медиабизнесом. Партнёрство с "МаксимаТелеком" в рамках СП создаст технологическую основу для дальнейшей цифровой трансформации холдинга и будет способствовать развитию сервисной экосистемы. Уверен, что, используя решения на основе данных, наши активы и партнеры смогут существенно повысить эффективность своего бизнеса", - заявил через пресс-службу гендиректор "Газпром-Медиа" Александр Жаров.

"Решения на основе технологий анализа данных с применением искусственного интеллекта сегодня востребованы практически в любом бизнесе. Объединив компетенции вместе с партнером, мы предложим рынку цифровые решения нового качества", - отметил генеральный директор "МаксимаТелеком" Борис Вольпе.

"Ключевыми направлениями совместного предприятия будут прорывные решения на основе данных, аналитические сервисы на основе машинного обучения, продуктовая аналитика, разработки в области персонализации пользовательского опыта, DOOH-решения и технологии на стыке оффлайн и онлайн данных. Мы видим большой потенциал в этих направлениях для реализации цифровой стратегии холдинга", - рассказала управляющий директор "ГПМ Дата" Светлана Лапунова.

Основными владельцами "МаксимаТелекома" являются Сергей Асланян и Алеко Крихели. В октябре 2019 года "Коммерсантъ" сообщал, что летом 2019 года "МаксимаТелеком" выкупил 23,75% собственных акций у УК НПФ "Благосостояние".

Газпром-Медиа МаксимаТелеком ГПМ Дата Александр Жаров Борис Вольпе Светлана Лапунова

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