CFO "МаксимаТелеком": наша стратегическая цель - иметь долю на рынке цифровизации городов в 15-20%

Финансовый директор компании Алексей Закревский рассказал о готовящемся дебютном выпуске облигаций

Алексей Закревский Фото: Пресс-служба

Москва. 2 июля. INTERFAX.RU - Оператор публичных Wi-Fi сетей АО "МаксимаТелеком" в этом месяце проведет дебютное размещение облигаций. Компания планирует разместить выпуск в сегменте "рынок инноваций и инвестиций" и видит значительный интерес к бумагам со стороны физлиц. О том, на что будут направлены привлеченные от размещения средства, как компания адаптировалась к условиям пандемии и о дальнейших планах по зарубежной экспансии в интервью "Интерфаксу" рассказал финансовый директор "МаксимаТелеком" Алексей Закревский.

- Почему "МаксимаТелеком" решила размещать такой скромный по объему выпуск облигаций - всего на 3 млрд рублей при максимальном лимите программы 15 млрд рублей?

- Объем дебютного выпуска, 3 млрд рублей, является для нас оптимальным, так как, по опыту, обеспечивает достаточную ликвидность облигаций на рынке для инвесторов и одновременно с этим позволяет компании диверсифицировать источники финансирования. Программа на 15 млрд рублей является многолетней и позволяет нам в дальнейшем в ускоренном режиме размещать отдельные выпуски облигаций.

- Сообщалось, что средства от размещения облигаций будут направлены на развитие бизнеса и рефинансирование текущей задолженности. О каких именно проектах и направлениях бизнеса идет речь?

- Наш бизнес формируется двумя основными направлениями. Первое - реклама и AdTech, оно развивается в рамках совместного предприятия с холдингом "Газпром-медиа". Второе - связанное с внедрением решений цифровизации транспорта и городской среды, так называемый инфраструктурный сегмент.

В 2020 году у нас "выстрелила" именно инфраструктурная интеграция - выручка от нее увеличится в три раза по сравнению с 2019 годом. Бурный рост компании в среднесрочной перспективе зависит от этого направления бизнеса, поэтому в этом году мы инвестировали в инфраструктуру для сервисов цифровизации городского пространства - на транспорте, в строительстве, в сфере мониторинга вывоза сыпучих грузов. Например, недавно мы вышли на рынок мониторинга объемов снега, поступающего на снегоплавильные пункты.

В июле мы завершаем один из крупнейших проектов компании за последние годы - модернизацию сети Wi-Fi в Московском метрополитене. Мы расширили канал связи, чтобы сеть могла обеспечивать новые служебные сервисы, с большой потребностью в трафике.

Поэтому средства от облигационного займа пойдут на оптимизацию кредитного портфеля компании и развитие бизнеса.

- Премаркетинг выпуска идет несколько недель. Насколько сейчас высок интерес к облигациям, в том числе со стороны физлиц?

- Организаторы выпуска видят значительный интерес, в том числе и со стороны физлиц. Это неудивительно, так как в условиях регулярного снижения ставки ЦБ, которая с 19 июня находится на историческом минимуме 4,5%, альтернативные источники дохода, такие как депозиты, не могут сравниться со сложившимися на облигационном рынке процентными ставками по уровню доходности. Мы планируем разместить дебютный облигационный выпуск в сегменте РИИ (рынок инноваций и инвестиций - ИФ) Московской биржи, что позволит инвесторам получить налоговые льготы при торговле и владении облигациями. По мере снижения ключевой ставки ЦБ РФ и замедления инфляции в стране инвесторы начинают осознавать, что эпоха двухзначных процентных ставок от эмитентов с сильным кредитным рейтингом и стабильной бизнес-моделью уходит в прошлое.

Сервисы "МаксимаТелеком" хорошо известны москвичам и петербуржцам. Люди знакомы с компанией, что увеличивает доверие и к дебютному выпуску облигаций. На облигационном рынке сегодня физлица играют довольно существенную роль, поэтому значительная часть премаркетинга отведена им, нашим клиентам.

- Определена ли точная дата сбора заявок?

- Это сильно зависит от организаторов, которые продолжают премаркетинг. Размещение будет в первой половине июля.

- Изначально ориентир ставки 1-го купона по облигациям был на уровне 11,00-11,25%, 22 июня он был скорректирован до 10,75-11,25%. Это изменение было связано с решением ЦБ снизить ключевую ставку или с другими причинами?

- Это было связано с результатами общения с инвесторами, с первой информацией, которую мы получили от организаторов. Поэтому мы немного изменили диапазон. Что касается ставки ЦБ, то это решение было ожидаемо, и рынок уже включал в себя решение ЦБ.

- Есть ли планы выйти на публичный долговой рынок до конца этого года еще раз?

- Не будем загадывать. Программа позволяет нам это сделать. Однако на настоящий момент мы фокусируемся на дебютном выпуске.

- То есть в 2021 можно будет уже о чем-то говорить?

- Поживем - увидим, это зависит от потребностей компании. При этом мы понимаем, что в будущем сможем занимать по более низким ставкам, учитывая тренд на их снижение.

- Объемы последующих выпусков облигаций будут сопоставимы с дебютным?

- Я бы не стал сейчас себя и компанию как-то ограничивать. Текущий выпуск комфортный по объему для балансировки и диверсификации нашего кредитного портфеля. Я думаю, что размер будущих выпусков будет зависеть от наших проектов и прогнозов на будущее.

- Какой объем инвестиций планируется направить на новые направления бизнеса в будущие годы?

- Мы заложили основу для многих новых сервисов, проведя модернизацию транспортной сети в метро. Модернизация заканчивается уже в июле, мы инвестируем в нее более 1 млрд рублей, после мы не планируем каких-то значительных вложений, будем делать их в случае появления конкретных проектов. CAPEX в собственную инфраструктуру в 2021-2023 года не превысит 0,3-0,5 млрд рублей ежегодно.

- Какой сейчас объем задолженности у компании, какая ее доля будет рефинансирована и на каких условиях?

- Прошлый год мы закончили с объемом задолженности в 4,3 млрд рублей и планируем, что она вырастет до 5,8 млрд рублей на конец 2020 года. Это как раз связано с завершением проекта по модернизации сети передачи данных в Московском метрополитене и запуском ряда сервисных проектов, выручка от которых будет поступать в ближайшие несколько лет.

Подчеркну, что увеличение задолженности связано с бурным ростом бизнеса, результатом которого будет двукратный рост выручки в этом году и рост EBITDA и прибыли компании в последующие периоды.

При этом в задолженность на конец 2020 года заложен выпуск облигаций. Начиная с 2021 года мы не планируем значительных капитальных вложений и ожидаем поступательного снижения долговой нагрузки до 5,4 млрд рублей в 2021 году, а в 2023 году - до 2,9 млрд рублей.

- Какова сейчас структура кредитного портфеля "МаксимаТелеком"?

- Большая его часть сформирована кредитными линиями Промсвязьбанка. Долговой портфель состоит из длинных корпоративных кредитов, обслуживание которых привязано к прогнозным денежным потокам компании.

- Как COVID-19 повлиял на операционную деятельность "МаксимаТелеком"?

- Пандемия оказала двойственное влияние на наш бизнес. С одной стороны, замедлился рост в рекламном бизнесе - из-за ограничений передвижения по городу и сокращения пассажиропотока в метро.

С другой стороны, существенно выросли доходы, связанные с инфраструктурной интеграцией - влияние COVID-19 на это направление было позитивным. Пандемия подстегнула востребованность проектов, связанных с видеонаблюдением, соблюдением санитарных норм и ряда других.

Мы ожидаем, что в 2020 году выручка от инфраструктурных проектов впервые превысит 10 млрд рублей против 3,4 млрд рублей в 2019 году. Если в прошлом году инфраструктурное направление принесло нам 55% выручки, то в текущем на него придется уже больше 80%. В 2021-2023 годах на долю инфраструктурных проектов будет приходиться не менее 75% выручки.

Учитывая динамику обоих направлений бизнеса, по итогам 2020 года мы прогнозируем двукратный рост выручки по группе. Наш прогноз по выручке 2020 года - 12-14 млрд рублей.

Что касается EBITDA, то наша задача минимум на этот год, с учетом влияния пандемии - заработать не меньше, чем в 2019 году (1,2 млрд рублей). С 2021 года мы планируем выйти по EBITDA на уровень 2 млрд рублей и дальше ожидаем рост порядка 10-12% ежегодно. Возможны и позитивные влияния со стороны, например, экспортного направления.

Драйвером роста будет именно инфраструктурное направление - мы оперируем на рынке, кумулятивный объем которого в 2020-2024 годах составит более 530 млрд рублей. Стратегическая цель компании - иметь долю на рынке в 15-20%. Мы планируем развивать и масштабировать платформенную бизнес-модель с сервисами высокоскоростной связи на транспорте, цифрового метро, цифровой железной дороги и др.

- Какой у компании CAPEX на текущий момент и каков прогноз на 2020 год и в перспективе трех лет?

- В 2019 году CAPEX составил 1,4 млрд рублей, увеличившись год к году в 2,3 раза. Как я уже отметил, пик инвестиций в проекты будет пройден в 2020 году. В этом году капитальные вложения составят около 1,8 млрд рублей. В следующем году они сократятся в четыре раза и в течение трех лет не превысят 0,5-0,3 млрд рублей в год.

- Повлиял ли коронавирус на реализацию проекта в Дели: сдвигаются ли сроки и корректируется ли инвестпрограмма?

- У "МаксимаТелеком" нет инвестпрограммы на Дели, так как все проекты на международных рынках мы реализуем по модели продажи технологий, экспортируя наши ноу-хау в области создания и монетизации сложных сетей связи.

В начале года мы с успехом запустили первый сегмент Wi-Fi сети на станциях и в вагонах метро Дели, в партнерстве с индийской компании TechnoSatComm. Однако метро в Дели закрыто для пассажиров уже несколько месяцев в рамках ограничительных мер. Это повлияло на сроки работы наших партнеров. Но мы надеемся, что проект будет полностью реализован к началу следующего года. После мы планируем начать переговоры с другими метрополитенами Индии.

- Какие еще зарубежные рынки "МаксимаТелеком" видит для себя перспективными с точки зрения экспансии? Какие именно проекты планируется там запускать и есть ли договоренности с местными властями?

- Сейчас мы, прежде всего, говорим о метрополитенах в Латинской Америке. Это транспортные системы, где плотность пассажиропотока достаточно высокая и есть потребность в услугах передачи данных. В этих городах мы предоставляем услуги консалтинга по запуску Wi-Fi в метро. Мы очень надеемся, что в этих городах проекты будут запущены в течение 2-3 лет.

При этом интерес к нашим решениям мы видим и на других рынках, хотя стоит признать, что работа в развивающихся странах для нас более приоритетна в силу более благоприятной геополитической обстановки.

- В идеале как бы вы хотели, чтобы распределялась выручка между РФ и зарубежными рынками после запуска новых иностранных направлений?

- Пока этот доход занимает небольшую часть в выручке. Но так как это партнерская модель и мы не инвестируем в проекты за рубежом, этот доход для нас низкорисковый и высокомаржинальный, мы используем уже проверенные на российском рынке технологии и бизнес-процессы.

Конечно, мы надеемся, что в будущем доходы от международных проектов будут расти. Однако оценить желаемое распределение сейчас сложно, поскольку и российский бизнес продолжает расти двузначными темпами, что нас вполне устраивает.