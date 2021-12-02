"МаксимаТелеком" заверила в исполнении всех обязательств по облигационным займам

Источник на рынке отметил, что падение котировок компании не удивляет с учетом ее бизнеса

Москва. 2 декабря. INTERFAX.RU - АО "МаксимаТелеком" заявила об исполнении все обязательств по облигационным займам, ближайшая выплата по купону по одному из выпусков планируется 18 января 2022 года.

Компания была вынуждена выпустить пресс-релиз о том, что будет исполнять свои обязательства без задержек после того как по итогам торгового дня 1 декабря оба выпуска ее облигаций упали до рекордно низкого уровня.

""МаксимаТелеком" исполняет все свои обязательства по облигационным займам в строгом соответствии с эмиссионной документацией. 23 ноября 2021 года состоялась очередная выплата купона по второму выпуску на общую сумму 121,55 млн руб. Следующая выплата купона по первому выпуску состоится 18 января 2022 года. Компания исполняет все свои обязательства по облигационным займам в полном объеме", - заявили "Интерфаксу" в компании.

Котировки облигаций серии БО-П01 упали 1 декабря с 94% до 91% от номинала, в течение дня бумага опускалась ниже 89% от номинала. Днем 2 декабря падение продолжилось до минимума 76% от номинала, после скорректировалось до 87,6% к 15:22.

С середины ноября бумага упала со 104% от номинала.

Выпуск торгуется с доходностью к оферте в июне 2023 года на уровне 21,05%.

Ближайшая выплата купона по выпуску - 18 января 2022 года.

Второй выпуск серии БО-П02 упал до минимума 91% от номинала с почти 96% на открытие торгов 1 декабря. Днем 2 декабря он подешевел до минимума 67,02%, после скорректировался до 88,7% от номинала. Доходность выросла до 15,97%. С середины ноября бумага падала с уровня более 100% от номинала.

Участники рынка полагают, что падение усилилось на фоне истории с возможным дефолтом облигаций "Роснано".

Никто из организаторов размещения облигаций не смог объяснить причину падения бумаг компании. "В этих облигациях много физлиц, они действуют импульсивно", - пояснил источник в одном из банков-организаторов.

"Вероятно, один из крупных инвесторов хочет выйти из бумаги по любой цене, а на фоне истории с "Роснано" покупателей все равно мало", - предположил еще один источник на рынке.

При этом другой отметил, что бизнес компании таков, что падение котировок не удивляет. "МаксимаТелеком" управляет единой городской сетью Wi-Fi в Москве, сетями в городском транспорте Москвы и Петербурга, Казани и Магадана, а также в региональных аэропортах России. Компания монетизирует собственную и партнерские сети Wi-Fi посредством продажи рекламы, демонстрируемой пользователям сетей.

"Из-за ковида меньше людей ездят в метро, кроме того сотовые операторы улучшили качество мобильного интернета, в том числе и в метро. Раньше я сам пользовался их ("МаксимаТелекома" - ИФ) услугами, чтобы иметь доступ к сети без рекламы, а сейчас мобильный интернет хороший. На чем им зарабатывать?" - пояснил участник рынка.

АКРА в декабре 2020 года подтвердило кредитный рейтинг АО "МаксимаТелеком" и его облигаций на уровне "BBB+(RU)", прогноз "стабильный".

Основными владельцами "МаксимаТелекома" являются Сергей Асланян и Алеко Крихели. В октябре 2019 года "Коммерсантъ" сообщал, что летом 2019 года "МаксимаТелеком" выкупил 23,75% собственных акций у УК НПФ "Благосостояние".

Компания дебютировала на рынке облигаций в июле 2020 года. Организаторы отмечали рекордный спрос на облигации со стороны физлиц. В конце прошлого года Совкомбанк заявлял, что примерно половину выпуска приобрели физлица.

Сейчас в обращении два выпуска облигаций "МаксимаТелекома" на сумму 5,5 млрд рублей. Биржевые облигации компании включены в первый котировальный список.