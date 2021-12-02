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Облигации "Максима Телекома" упали до минимального уровня

Москва. 2 декабря. INTERFAX.RU - Облигации компании "Максима Телеком" опустились по итогам торгового дня 1 декабря до минимальных уровней, следует из информации на сайте Мосбиржи.

Котировки облигаций серии БО-П01 упали 1 декабря с 94% до 91% от номинала, в течение дня бумага опускалась ниже 89% от номинала. С середины ноября бумага упала со 104% от номинала.

Выпуск торгуется с доходностью к оферте в июне 2023 года на уровне 18,03%.

Ближайшая выплата купона по выпуску - 18 января 2022 года.

Второй выпуск серии БО-П02 упал до минимума 91% от номинала с почти 96% на открытии торгов 1 декабря, доходность выросла до примерно 13,4%. С середины ноября бумага падала с уровня более 100% от номинала.

Участники рынка полагают, что падение усилилось на фоне истории с возможным дефолтом облигаций "Роснано".

Утром 2 декабря бумаги немного восстановились: БО-П02 - до 93,36%, БО-П01 - до 90,27%.

Компания дебютировала на рынке облигаций в июле 2020 года. Организаторы отмечали рекордный спрос на облигации со стороны физлиц. В конце прошлого года Совкомбанк заявлял, что примерно половину выпуска приобрели физлица.

Сейчас в обращении два выпуска облигаций "Максима Телекома" на сумму 5,5 млрд рублей. Биржевые облигации компании включены в первый котировальный список.

Максима Телеком

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