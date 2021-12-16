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В Кремле объяснили высокую инфляцию в РФ внешними и внутренними факторами

Москва. 16 декабря. INTERFAX.RU - В Кремле объяснили высокую инфляцию в РФ давлением внешних и внутренних факторов, ставят задачу как можно быстрее вернуться к запланированным показателям.

"Это сложный процесс, который требует очень сложной, большой, постоянной работы. Тем, собственно, кабинет министров и занимается", - сказал журналистам в четверг пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Инфляция высокая, и установка президента РФ - сделать все возможное, чтобы вернуть ее к запланированным показателям как можно скорее", - добавил пресс-секретарь президента.

По его словам, "происходит давление внешних и внутренних факторов". "К сожалению, оно не ослабевает. Это давление мировой экономики также ощущается не менее, а может быть, даже более сильно", - сказал он.

"В этом плане, да, эта тема для обеспокоенности", - заключил Песков.

Дмитрий Песков

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