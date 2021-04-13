Суд обязал Google восстановить аккаунт "Царьграда" на YouTube

Москва. 13 апреля. INTERFAX.RU - Арбитражный суд Москвы удовлетворил иск "Царьграда" к Google, решив, что аккаунт телеканала на YouTube, заблокированный из-за санкций США, должен быть восстановлен, а его владельцу возвращены утерянные за монетизацию контента средства, сообщил "Интерфаксу" Валерий Рукобратский, пресс-секретарь владельца СМИ Константина Малофеева.

"Суд удовлетворил наш иск в полном объеме, постановив восстановить аккаунт телеканала "Царьград" на YouTube, а договор оферты исполнять, то есть это значит, что они должны вернуть нам деньги за монетизацию нашего контента", - сказал Рукобратский во вторник.

По его словам, если Google не будет исполнять решение суда после его вступления в силу, то с компании будет взыскиваться прогрессивная неустойка в размере 100 тыс. руб. в сутки; решение суда может быть обжаловано Google в апелляционной инстанции в течение двух месяцев, иначе по истечении этого срока оно вступит в силу.

Как заявил "Интерфаксу" управляющий партнёр ART DE LEX, представлявший в процессе интересы Малофеева, Дмитрий Магоня, блокировка аккаунта и расторжение договора на монетизацию YouTube-канала "Царьград" признаны арбитражным судом неправомерными.

По словам Магони, дело носит прецедентный характер как для России, так и в глобальном масштабе. "Впервые российский суд обязал компанию-резидента страны, применившей санкции, исполнять договор, от исполнения которого она отказалась вследствие санкций. Иными словами, суд признал санкции противоречащими публичному порядку РФ применительно к поведению иностранной компании", - пояснил юрист.

Кроме того, отметил он, впервые суд вынес решение по существу на основании новой нормы - ст. 248.1 АПК РФ (исключительная компетенция арбитражных судов РФ по спорам с участием лиц, в отношении которых введены меры ограничительного характера), которая была введена законом от 8 июня 2020 года.

"Это критически важно для обеспечения доступа к правосудию для подсанкционных лиц", - сказал юрист.

"Интерфакс" обратился за комментарием в пресс-службу компании Google.

"Царьград ТВ" в конце августа 2020 года обратился в Арбитражный суд Москвы с иском, в котором потребовал от Google восстановить свой аккаунт на YouTube и возместить недополученные в связи с его удалением средства от монетизации контента. Иск "Царьград Медиа" был подан к Google LLC, Google Ireland Limited и ООО "Гугл". Как уточнил тогда Рукобратский, на момент блокировки у YouTube-канала "Царьграда" был 1 млн подписчиков.

28 июля 2020 года телеканал "Царьград ТВ" сообщил о блокировке своего аккаунта в YouTube. В пресс-службе Google "Интерфаксу" сообщили, что блокировка телеканала связана с исполнением компанией законодательства о санкциях. Основатель телеканала Малофеев находится под санкциями США с конца 2014 года в связи с событиями на востоке Украины.