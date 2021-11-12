"КАМАЗ" отменил корпоративный отпуск в 2022 г. из-за роста заказов

Москва. 12 ноября. INTERFAX.RU - "КАМАЗ" решил отказаться от планового корпоративного отпуска в 2022 году из-за большой загрузки производства, планирует предоставлять отпуска сотрудникам поочередно для непрерывности производства.

В середине октября "КАМАЗ" утвердил даты корпоративного отпуска на 2022 год, на тот момент отказавшись отдыхать из-за роста заказов только в январе. Планировалось, что корпоративный отпуск компании в следующем году придется на 4-8 мая (5 календарных дней) и 25 июля - 14 августа (21 календарный день). Оставшиеся два дня ежегодного основного отпуска планировалось предоставлять в соответствии с утвержденным графиком отпусков.

Как сообщила корпоративная газета "Вести КАМАЗа", в начале ноября было решено вовсе отказаться от планового отпуска в следующем году.

"Опыт, который на "КАМАЗе" практиковался последние девять лет, когда работники всех заводов и подразделений, за исключением служб непрерывного действия, уходили в корпоративный отпуск, себя оправдал. Он давал положительный результат, в том числе в плане экономии финансовых средств. Но объемы продаж растут, рынок требует больше машин. Наши возможности не позволят давать нужное количество автомобилей, если мы будем на 28 дней останавливать сборочный конвейер. Он должен работать непрерывно, чтобы удерживать суточный темп 210 автомобилей и собирать необходимое количество грузовиков для рынка. Поэтому в 2022 году решено отменить корпоративный отпуск", - цитирует издание заместителя гендиректора "КАМАЗа" по персоналу Александра Ушенина.

Решения об отпусках для сотрудников компании в 2022 году будут приниматься с учетом возможности каждого из подразделений, исходя из необходимости не допустить остановки производства.

Выпуск грузовиков на мощностях "КАМАЗа" за 10 месяцев 2021 года вырос на 20,1%, до 35 506 шт. Завод двигателей "КАМАЗа" и совместное предприятие "Камминз Кама" с начала года отгрузили 38 838 единиц продукции (+18,4%). Отгрузка запчастей за январь-октябрь выросла до 25 млрд руб. (+25 %).

Чистая прибыль ПАО "КАМАЗ" по РСБУ за 9 месяцев 2021 года выросла на 51,2%, до 3,3 млрд руб. Выручка по итогам января-сентября составила 169,1 млрд руб. (+31,7%).

ПАО "КАМАЗ" – крупнейший в РФ производитель тяжелых грузовиков. Первоначально бизнес-план компании на 2021 год предполагал продажу 37 тыс. грузовых автомобилей: 32 тыс. шт. – в России, остальные – за рубежом. В середине года план был скорректирован до 39,5 тыс. грузовиков: 34,5 тыс. – на внутреннем рынке, еще 5 тыс. – на экспортных.