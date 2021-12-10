В "КАМАЗе" посетовали, что приходится "выдергивать руками" из заторов каждый контейнер

Москва. 10 декабря. INTERFAX.RU - Поставщики компонентов "КАМАЗа" подтверждают свои обязательства даже в нынешних дефицитных условиях, но в логистике компания ощущает напряженность, сообщил журналистам замглавы компании Рустам Шамсутдинов.

"Основные игроки (из числа поставщиков компонентов - ИФ) подтвердили нам наш объем поставок. Тяжеловато у нас в другой области - это логистика. Понятно - белорусская граница, а уж про Китай я вообще молчу. Находимся в состоянии очень напряжённом, каждый контейнер выдергиваем практически руками", - сказал топ-менеджер журналистам в кулуарах форума "Сделано в России".

Пробки из грузовиков на границе Белорусии и Польши возникли из-за ужесточения контроля на польской стороне на фоне миграционного кризиса, в создании которой Европа обвиняет правительство Александра Лукашенко. В конце ноября российское правительство пообещало заняться решением проблемы.

Логистика на китайском направлении затруднена из-за загруженности дальневосточных портов и из-за ограничений на границе, которые вводят власти Китая на фоне пандемии.

ПАО "КАМАЗ" - крупнейший производитель тяжелых грузовиков в России.