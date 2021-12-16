В Великобритании за сутки выявили рекордные 88 тысяч заражений COVID-19

Москва. 16 декабря. INTERFAX.RU - В Великобритании за последние 24 часа выявили более 88 тысяч случаев заражений коронавирусом, что является максимальным с начала пандемии COVID-19 суточным показателем, передает в четверг телеканал Sky News со ссылкой на официальные данные.

Согласно этим данным, за последние сутки выявлено 88 376 заражений. Это почти на 10 тысяч больше зафиксированного накануне предыдущего рекордного прироста.

Еще две недели назад этот показатель находился на отметке около 53 тысячи. Для сравнения, до этого рекордный показатель фиксировали в начале января, он составил около 67,7 тысяч случаев инфицирования.

Кроме того, за последние 24 часа скончались 146 инфицированных COVID-19.

Показатели заражаемости бьют рекорды на фоне стремительного распространения штамма коронавируса "омикрон". Как отмечает издание The Guardian, ранее британские ученые предупреждали, что Великобритания продолжит устанавливать антирекорды по мере распространения "омикрона" среди населения.

Согласно данным Агентства безопасности здравоохранения Соединенного Королевства (UKHSA), всего в стране выявили более 11,7 тысяч случаев инфицирования штаммом "омикрон". Еще в понедельник 13 декабря насчитывали более 4,7 тысяч заражений "омикроном".

Агентство Associated Press (AP) в свою очередь сообщает, что, по словам главного санитарного врача Англии Криса Уитти, есть вероятность, что этой зимой число ежесуточных госпитализаций пациентов с коронавирусом также может побить предыдущие рекорды.

Всего в Великобритании за время пандемии COVID-19 выявили свыше 11 млн заражений, зафиксировали более 146,9 тысяч случаев смерти среди инфицированных.