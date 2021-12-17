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Мосгорсуд признал законным взыскание с Абызова $22 млн

Москва. 17 декабря. INTERFAX.RU - Московский городской суд отказал в удовлетворении апелляционной жалобы экс-министра по делам Открытого правительства Михаила Абызова на решение об обращении в доход государства денежных средств в размере $22 млн.

"Постановление Гагаринского суда оставлено - без изменений", - сообщил "Интерфаксу" адвокат Юлий Тай в пятницу. Он отметил, что решение суда будет обжаловано.

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Как сообщалось, 8 сентября Гагаринский суд Москвы в полном объеме удовлетворил иск генеральной прокуратуры РФ к Абызову и "Альфа-банку" об обращении в доход государства денежных средств более чем на $126 млн. По данным суда, Генпрокуратура требовала взыскать с Абызова $22 млн, с "Альфа-банка" - порядка $31 млн и более 5,6 млрд руб.

Однако впоследствии между "Альфа-банком" и ведомством было заключено мировое соглашение по возврату средств.

В Генпрокуратуре посчитали, что указанные деньги были получены в нарушение антикоррупционного законодательства и имеют незаконный характер.

Как уточняла газета "Коммерсантъ", речь идет о денежных средствах, которые Абызов инвестировал под проценты в блокчейн-платформу TON мессенжера Telegram и которые он разместил на счетах, обслуживаемых "Альфа-банком", после того, как проект не состоялся.

Как установила Генпрокуратура, часть денежных средств, $104,5 млн, банк обратил в свою собственность - по предположению "Коммерсанта", в счет долгов принадлежавшей Абызову компании Е4. Еще часть - $22 млн - Абызов направил на счета подконтрольных ему лиц, выяснил надзор.

Абызов исковые требования не признал и просил суд отказать в их удовлетворении. В "Альфа-банке" "Интерфаксу" заявили, "ничего противозаконного не делали" и что банк "в принципе всегда действует строго в рамках закона".

Это уже второй подобный иск к Абызову, более двух лет находящемуся под арестом.

Михаил Абызов

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