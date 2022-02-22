Суд начнет рассмотрение по существу дела экс-министра Абызова 4 марта

Москва. 22 февраля. INTERFAX.RU - Гагаринский суд Москвы в начале марта приступит к рассмотрению по существу уголовного дела экс-министра по делам открытого правительства Михаила Абызова и еще 11 фигурантов, обвиняемых в создании и участии в преступном сообществе, многомиллиардном хищении и других преступлениях.

"Суд отказал в удовлетворении всех ходатайств защиты и назначил заседание по существу на 4 марта", - сообщил "Интерфаксу" один из адвокатов Абызова Александр Аснис.

В ходе предварительных слушаний, которые длились два дня, защита и подсудимые просили суд вернуть дело для объективного расследования. Абызов также заявил ходатайство о прекращении уголовного преследования по статье организация преступного сообщества (210 УК). По его мнению, ему и другим предъявлено обвинение в недействующей редакции.

"Абызов обоснованно полагает, что, квалифицировав его и других обвиняемых действия в недействующей редакции, следствие целенаправленно нарушило его право на защиту", - рассказал адвокат.

Кроме того, защита заявила ходатайство об исключении ряда доказательств, поскольку считает, что они были получены с нарушением УПК.

По словам Асниса, в суд также обратились 26 миноритарных акционеров РЭС, которые не были допущены следствием в качестве потерпевших. Акционеры просили суд восстановить их права, признать их потерпевшими и возвратить дело для проведения объективного расследования.

Выслушав доводы, суд не нашел оснований для удовлетворения заявленных по делу ходатайств.

Вместе с тем, суд удовлетворил ходатайство прокурора о продлении Абызову и других подсудимым срока ареста еще на полгода, до 10 августа.

Адвокат отметил, что по делу под стражей около трех лет находятся 5 женщин. По его мнению, "из них, как и других подсудимых, искусственно создали преступное сообщество только на том основании, что они находились на различных должностях в давно и успешно работавших бизнес структурах, имеющих, по версии следствия, отношение к Абызову".

"Никто из 12 обвиняемых, которые предстали сегодня перед судом, не признали себя виновными на предварительном следствии и, более того, не давали показаний по существу предъявленного им обвинения. Это связано с тем, что существо обвинения до сих пор не понятно, как обвиняемым, так и их защитникам", - сказал Аснис.

Экс-министр и соучастники обвиняются по чч. 1, 2, 3 ст. 210 УК РФ (организация преступного сообщества (преступной организации) или участие в нем (ней)), ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество), чч. 4, 8 ст. 204 УК РФ (коммерческий подкуп), ст. 289 УК РФ (незаконное участие в предпринимательской деятельности), пп. "а, б" ч. 4 ст. 174.1 УК РФ (легализация (отмывание) денежных средств, отметили в надзорном ведомстве.

По версии следствия, "Абызов не позднее 2012 г. совместно со Степановым и Русаковым создали преступное сообщество и возглавили его в целях завладения денежными средствами ОАО "СИБЭКО" и ОАО "РЭС".

По словам адвоката, потерпевшими по делу признаны три акционера, владевшие в общей сложности менее трех сотых одного процента акций этих акционерных обществ, которым по версии следствия хищением причинен вред на общую сумму 1,36 млн рублей.

По данным следствия, С 2012 по 2014 годы соучастники "путем обмана акционеров обеспечили заключение фиктивных сделок между кипрской компанией "Блэксирис трэйдинг лимитед" и ОАО "СИБЭКО", а также ОАО "РЭС" по приобретению последними по завышенной стоимости акций организаций, обслуживающих энергетические объекты".

В результате реализации этих договоров Абызов и другие, по данным следствия, "безвозмездно и противоправно обратили в свою пользу принадлежащие ОАО "СИБЭКО" и ОАО "РЭС" денежные средства на общую сумму 4 млрд рублей".

Следствие также вменяет Абызову, что, занимая государственную должность, он незаконно принял участие в предпринимательской деятельности подконтрольных ему кипрских компаний, по продаже акций ОАО "СИБЭКО". Преступный доход от сделки составил 32,5 млрд рублей, 18,9 млрд рублей из которых были легализованы путем конвертации в валюту и выведены за рубеж.

Ранее по иску Генеральной прокуратуры РФ суд взыскал с Абызова и подконтрольных ему кипрских компаний 32,5 млрд рублей.

Объем уголовного дела в отношении Абызова и других фигурантов дела составляет 832 тома.

"Наши подзащитные надеются, что суд, будучи беспристрастным и объективным, разберется и вынесет по делу справедливое решение", - резюмировал Аснис.