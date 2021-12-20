Украинский маркетплейс Rozetka запланировал IPO

Москва. 20 декабря. INTERFAX.RU - Украинский маркетплейс Rozetka ведет подготовку к IPO, рассматривая при этом и другие варианты развития, сообщил совладелец компании Владислав Чечеткин.

"IPO просто один из возможных путей, не самый обычный путь для Украины, но надо к этому готовиться", - сказал он в ходе дискуссии "Украина и мир 2022", организованной медиахолдингом НВ.

Чечеткин напомнил, что после появления у компании в 2015 году миноритарного совладельца – фонда под управлением Horizon Capital, Rozetka ежегодно проходит аудит одной из компаний "большой четверки".

"Выстраиваем процессы и бизнес, который в будущем можем презентовать для публичного размещения", - отметил совладелец компании.

По его словам, Rozetka ставит перед собой амбициозную цель занять 10% розничного товарооборота Украины, что сейчас составляет порядка $6-8 млрд, и до ее исполнения еще "долго-долго идти".

В то же время Чечеткин указал на сохраняющийся тренд "цифровизации всего и вся", спрогнозировав рост доли онлайн-торговли на Украине. В этой связи компании в течение 3-5 лет надо просто удержать свою долю на рынке в 50-60%, добавил он.

Объем рынка электронной коммерции на Украине в 2020 году вырос на 41% по сравнению с показателем 2019 года и достиг $4 млрд, что составляет 8,8% от общего объема розничной торговли, следует из исследования Soul Partners, "Baker Tilly Украина" и Aequo при поддержке USAID.

В число крупнейших маркетплейсов на Украине, помимо Rozetka, согласно данным исследования, входят Prom, Allo, Bigl и Epicentr.

Rozetka основана в 2005 году в Киеве Владиславом и Ириной Чечеткиными как онлайн-магазин электроники и бытовой техники. В последующие годы компания трансформировалась в мультикатегорийный онлайн-маркетплейс. В 2020 году Rozetka сообщила о выходе на рынок Молдавии, в 2021 году – Узбекистана.