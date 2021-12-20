В "Руспродсоюзе" сочли маловероятным подорожание мандаринов к Новому году

Москва. 20 декабря. INTERFAX.RU - Оптовые цены на мандарины в РФ имеют тенденцию к росту на фоне активного спроса и снижения предложения из Турции, но в рознице цена вряд ли повысится, сообщил заместитель председателя правления "Руспродсоюза" Дмитрий Леонов

По его словам, которые приводит пресс-служба ассоциации, сейчас мандарины поступают в продажу по 95-150 рублей за килограмм, в зависимости от условий сделки и страны-поставщика.

Между тем, в рознице рост цен на мандарины перед Новым годом маловероятен, считает Леонов. Это популярный "маркерный" товар, то есть товар, на который ориентируется потребитель при выборе магазина, отметил эксперт. Кроме того, крупные розничные сети уже законтрактованы на праздничные поставки и скорее будут конкурировать за покупателя ценой для привлечения трафика в свои магазины. В преддверии праздников мандарины в крупных федеральных сетях, скорее всего, будут продавать по акциям и со скидками. "Поэтому запасаться впрок товарами с ограниченными сроками хранения не имеет смысла", - сказал Леонов.

Крупнейшим поставщиком мандаринов в РФ является Турция. В октябре импорт мандаринов из этой страны составил 59,5 тыс. тонн. На втором месте по объему поставок находится ЮАР (более 10 тыс. тонн в октябре). В число крупнейших поставщиков также входят Марокко и Египет.

Леонов также отметил, что растущий спрос на лимоны позволил постепенно повышать цены на них в опте. Лимоны в основном завозились из Турции, а цены озвучивались в диапазоне 75-125 рублей за килограмм. В октябре объемы поставок лимонов из Турции составили более 20,6 тыс. тонн. На втором месте была Аргентина (более 1,9 тыс. тонн), на третьем - ЮАР (более 1,1 тыс. тонн).