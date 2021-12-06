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Красная икра в России продолжает дорожать

Москва. 6 декабря. INTERFAX.RU - Красная икра по мере приближения Нового года продолжает дорожать. Как сообщил "Интерфаксу" руководитель информационного агентства по рыболовству Александр Савельев, икра горбуши (самый дешевый вид икры) на второй неделе декабря предлагается в опте по 3,7 тысячи рублей за кг.

В ноябре ее оптовая цена составляла 3,5 тыс. рублей за кг.

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Розничная цена пока держится на уровне 6 тыс. рублей за кг. "Более деликатесные виды лососевой икры - нерки, кижуча, кеты - стоят уже более 9 тыс. рублей за килограмм", - сказал он, не исключив дальнейший рост розничных цен вслед за оптовыми.

При этом Савельев обратил внимание на то, что оптовая цена соленой икры лосося из США (Аляска), по данным Национальной службы морского рыболовства США (NMFS), составляет сейчас $12 (880 рублей) за кг против $11 (800 рублей) за кг в прошлом году.

Как сообщало Росрыболовство, производство красной икры в РФ за 9 месяцев составило 20,7 тыс. тонн, что в два раза больше показателя за аналогичный период 2020 года (9,9 тыс. тонн).

По оценкам экспертов, емкость внутреннего рынка красной икры составляет около 16-17,5 тыс. тонн в год. Таким образом, уже за три квартала производство икры лососей на 25% превысило этот уровень, подчеркивало ведомство.

В этом году вылов лососей составил около 538 тыс. тонн, превысив показатели 2020 года на 20%. Это третий результат в истории российского промысла.

Россия

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