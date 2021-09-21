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Расходы россиян на овощи и фрукты растут быстрее, чем на другое продовольствие

Москва. 21 сентября. INTERFAX.RU - Расходы россиян на овощи и фрукты растут быстрее, чем на другие продукты из продовольственной корзины. При этом в этом сегменте увеличивается популярность грибов и авокадо, следует из исследования GfK Rus, представленного в рамках деловой программы выставки World Food в Москве во вторник.

Согласно презентации, расходы домохозяйств на покупку товаров FMCG (товаров повседневного спроса) в июне составили 15 846 рублей. Наибольший рост - на 14% - показали овощи и фрукты. В то же время, к примеру, расходы на мясо и молочные продукты выросли на 3%, на хлебобулочные изделия - на 4%, на рыбу - на 5%, на бакалейные товары - на 7%.

Как сообщила старший исследователь Меланья Саакян, доля овощей и фруктов в структуре расходов населения на рынке FMCG составляет порядка 9%.

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Согласно исследованию, средняя цена на рынке фруктов в июне этого года составила 95 рублей за кг, что на 14,3% больше, чем годом ранее, на рынке овощей - 68 рублей (на 18,9% больше). В то же время потребление фруктов выросло только на 1%, овощей - снизилось на 3,6%.

Половину овощной корзины традиционно занимают огурцы и помидоры, на третьем месте - картофель. Особенностью текущего сезона эксперт назвала то, что в топ-10 овощной корзины попали шампиньоны. "Грибы и кабачки на рынке овощей за последний год показали рост продаж (на 23% и 10% соответственно, согласно презентации - ИФ)", - сказала она. Как следует из исследования, грибы покупает 47% населения.

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В то же время продажи других овощей снизились: - к примеру, картофеля и репчатого лука - на 5%, моркови и капусты - на 6%.

Во фруктовой корзине самая большая доля расходов - 23% - приходится на яблоки и бананы, на третьем месте - мандарины. При этом Саакян отметила, что если в пандемийный 2020 год потребители переключались с бананов на яблоки, то сейчас идет обратный процесс. Он связан "с агрессивным ростом цен на яблоки - сейчас средняя цена на яблоки составляет 91 рублей за кг, на бананы - 69 рублей", - сказала она.

Особенностью нынешнего года является и растущий спрос на авокадо. Расходы на него выросли на 41% (июнь 2021 года к июню 2020 года), средняя цена составила 562 рубля, доля покупателей достигла 20%.

Россия

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