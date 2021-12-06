Грузия существенно нарастила экспорт мандаринов в РФ

Москва. 6 декабря. INTERFAX.RU - Объем экспорта мандаринов из Грузии с 1 сентября по 5 декабря текущего года составил 15 тысяч тонн общей стоимостью $7,4 млн, большая часть поставок пришлась на Россию, сообщает в понедельник грузинский Минсельхоз.

По данным ведомства, за указанный период объем осуществленного экспорта мандаринов увеличился на 73%, а стоимость экспортной продукции на 74% по сравнению с показателями аналогичного периода 2020 года.

Согласно данным министерства, в текущем году экспорт мандаринов был осуществлен: в Россию (9 797 тонн), в Армению (3 089 тонн), Украину (1 451 тонна), Молдавию (241 тонна), Словению (91 тонна), Казахстан (102 тонны), Киргизию (80 тонн), Белоруссию (40 тонн) и другие страны (76 тонн).

Ранее со ссылкой на Минсельхоз сообщалось, Грузия за период с 1 сентября по 21 ноября текущего года осуществила экспорт 3 512 тонн мандаринов на сумму $1,6 млн.

По данным ведомства, обнародованным 25 ноября, экспорт мандаринов в 2021 году, в основном, был осуществлен в Россию (1 703 тонны), Армению (1 346 тонн), Украину (375 тонн), Казахстан (40 тонн), Словению (28 тонн) и Киргизию (20 тонн).