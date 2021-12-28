Число заказов тарталеток на Wildberries перед праздниками выросло на 16360%

Москва. 28 декабря. INTERFAX.RU - С 20 по 26 декабря число российских заказов продуктов питания на Wildberries выросло на 176% по сравнению с таким же периодом прошлого года, сообщил ритейлер.

Число заказов тарталеток (в штуках) выросло в годовом измерении на 16360%, икры - на 2956%, различных консервов - на 490%, майонезов - на 624%, маринадов - на 380%, приправ и специй - на 519%.

Спрос на подарочные наборы продуктов вырос на 258%, на наборы для приготовления глинтвейна - на 449%, на растворимый кофе - на 244%, на чай - на 115%, пироги и пирожные - на 682%, фигурный шоколад - на 205%.

В компании связывают резкий рост спроса на товары для новогоднего стола не только с развитием интернет-торговли и формированием покупательской привычки закупаться онлайн, но и с предновогодними пробками и снегопадами.

Wildberries - крупнейший в России онлайн-ритейлер. По итогам января-сентября 2021 года оборот площадки увеличился на 89%, до 538,9 млрд рублей. Wildberries также является одним из крупнейших игроков на рынке e-grocery. По данным аналитической компании InfoLine, оборот продуктов питания на Wildberries за девять месяцев вырос в 2,4 раза, до 17,6 млрд рублей.