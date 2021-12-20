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Производство золота в РФ в январе-октябре подросло на 1% до 292 тонн

Москва. 20 декабря. INTERFAX.RU - Производство золота в России в январе-октябре 2021 года составило 291,98 тонны, сообщил Минфин со ссылкой на данные о поставках сырья на российские аффинажные заводы.

Это на 1% больше показателя аналогичного периода прошлого года.

Производство добычного золота подросло на 1%, составив 249,98 тонны, вторичного – на 4%, до 27,86 тонны, попутного – снизилось на 1%, до 14,14 тонны.

Производство серебра в России в январе-октябре сократилось на 2%, до 783,79 тонны.

Минфин РФ

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