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Хроника последних дней СССРПроект информационного агентства "Интерфакс" при содействии Российского исторического общества

Банки РФ за 11 месяцев увеличили прибыль в 1,6 раза почти до 2,3 трлн руб,

Москва. 20 декабря. INTERFAX.RU - Российские банки за 11 месяцев 2021 года получили 2,251 трлн рублей чистой прибыли, что в 1,6 раза больше прибыли за аналогичный период 2020 года следует из обзора ЦБ РФ "О развитии банковского сектора".

Чистая прибыль сектора в ноябре составила 151 млрд рублей, увеличившись на 1,3% по сравнению с прибылью ноября 2020 года (149 млрд рублей). ЦБ отмечает снижение прибыли в ноябре по отношению к октябрю текущего года, объясняя это отрицательной валютной переоценкой, а также завышением финансового результата в октябре из-за восстановления резервов в связи с урегулированием проблемных активов банка "Траст".

Количество прибыльных банков за ноябрь снизилось до 234 с 248. Доля прибыльных банков в активах сектора по итогам 11 месяцев 2021 года не изменилась и составила 98%. Более 85% прибыли за январь-ноябрь текущего года получено системно значимыми кредитными организациями.

Балансовый капитал сектора в ноябре 2021 года вырос на 100 млрд рублей – до 11,8 трлн рублей. Рост этого показателя оказался ниже заработанной за месяц прибыли из-за отрицательной переоценки ценных бумаг, оцениваемых через прочий совокупный доход (-46 млрд рублей). Снижение стоимости ценных бумаг произошло в основном по ОФЗ из-за ожиданий инвесторов по дальнейшему ужесточению денежно-кредитной политики в условиях роста инфляции, а также возросших геополитических рисков.

ЦБ РФ

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