Сбермаркет и Metro открыли первый совместный даркстор

Москва. 16 сентября. INTERFAX.RU - Сервис доставки "Сбермаркет" и ритейлер Metro открыли первый совместный даркстор (dark store - "магазин-склад", работающий только с онлайн-заказами) в Москве.

Metro предоставило помещение и ассортимент для проекта, "Сбермаркет" отвечает за сборку и доставку заказов, говорится в сообщении сервиса доставки.

Даркстор занял тысячу квадратных метров. Через него будут продаваться около десяти тысяч SKU - товары, пользующиеся наибольшим спросом у покупателей.

В "Сбермаркете" подсчитали, что 80% заказов клиентов Metro приходится на 3346 самых покупаемых SKU, а 90% - на 6016 SKU. Разместив самые популярные позиции в специально оборудованном центре, "Сбермаркет" сократит скорость сборки заказов и время ожидания заказа для клиента в три раза. Жители ближайших к даркстору районов смогут получить продукты и товары из Metro в срок от 30 до 80 минут, тогда как стандартная доставка из гипермаркетов занимает два часа.

Пространство даркстора отличается от традиционного торгового зала тем, что оно организовано ради быстрой и удобной навигации для сборщиков заказов. Самые ходовые позиции выложены в начале полочного пространства.

Перечень товаров, представленных в дарксторе, будет меняться в зависимости от спроса. Редкие позиции из ассортимента Metro сборщик сможет брать в основном зале ритейлера.

"Мы уже рассматриваем расширение проекта на другие города и регионы и, в том числе, с новыми партнерами", - сказал сооснователь и вице-президент по стратегии "Сбермаркета" Дмитрий Жулин.

По его словам, новая модель в том числе разгрузить торговые точки и улучшить unit-экономику онлайн-доставки продуктов: "эксперты по закупкам смогут собирать большее количество заказов за то же время, что увеличит эффективность и оборот с одного квадратного метра".

"Запуск даркстора и экспресс-доставки - это только вершина айсберга развития Metro в сфере e-commerce, видимая рынку. Мы непрерывно улучшаем процессы внутри торговых центров, запускаем новые интеграции с партнерами и разрабатываем технические решения для того, чтобы покупатель всегда получал то, что он хочет, тогда, когда он этого хочет", - прокомментировал через пресс-службу гендиректор Metro в России Мартин Шумахер.

"Сбермаркет" - сервис доставки продуктов и товаров первой необходимости из магазинов. Компания была создана в 2013 году Дмитрием Жулиным, Андреем Жулиным и Петром Федченковым под брендом Instamart. В сентябре 2019 года сервис вошел в "экосистему Сбера". В январе 2021 года Сбербанк стал основным владельцем компании.

Сервис обеспечивает доставку из более 77 торговых сетей. Оборот " Сбермаркета" в 2020 году вырос в 11,2 раза, до 20,7 млрд рублей (с НДС).

В сети германского ритейлера Metro в России 93 торговых центра. Оборот за 2019-2020 финансовый год (завершился в сентябре 2020 года) - 2,6 млрд евро. Ритейлер открыл собственный онлайн-магазин в феврале 2019 года на основе технологии white label от "Сбермаркета". На партнерские сервисы доставки ("Сбермаркет", iGooods, Savetime и Zakaz.ru) приходится 70% заказов конечным потребителям (такую схему продаж компания называет B2B2C; целевая аудитория компании - сегмент B2B - HoReCa и небольшие магазины).