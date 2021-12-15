Сбербанк задумался о слиянии нескольких ключевых активов в сфере e-commerce

Москва. 15 декабря. INTERFAX.RU - Сбербанк изучает возможность слияния нескольких подконтрольных ему активов в сфере электронной коммерции, сказала финансовый директор банка Александра Бурико в ходе "Дня инвестора".

"Мы сейчас думаем о слиянии нескольких ключевых активов именно в сфере электронной коммерции, чтобы можно было достичь максимальной эффективности, объединяя их IT-системы и поверхности" - сказала Бурико.

Она уточнила, что речь идет об активах, в которых у Сбербанка есть контроль. Из презентации банка следует, что к таким активам в сфере он относит СберМегаМаркет, СберЛогистику, СберМаркет и Еаптеку.

"Здесь мы видим большие синергии и за счет операционного объединения, и за счет того, что мы будем меньше тратить на привлечение клиентов, когда эти сервисы будут объединены", - заявила она.

Говоря об активах, входящих в периметр СП Сбербанка и группы VK ("Самокат" и Delievery Club), она отметила, что банк сейчас ведет переговоры с партнерами. "Как только определим дальнейшую стратегию, мы тут же с вами новостями поделимся. В целом эти активы хорошо растут (...), несмотря ни на что, они уже достаточно хорошо взаимопроникают и развиваются. Я надеюсь, что с учетом тех переговоров, которые мы ведем, мы сможем еще дополнительно получить эффективность", - сказала финдиректор.