"Газпром" ожидает среднюю цену экспорта в 2022 году на уровне $296/тыс. куб. м

Москва. 22 декабря. INTERFAX.RU - "Газпром" ожидает среднюю цену экспорта в 2022 году на уровне $296 за тысячу кубометров. Об этом на встрече с аналитиками сообщил зампред компании Фамил Садыгов.

Ранее компания сообщала, что сформировала бюджет 2022 года исходя из экспортной цены в $250/тыс. куб. м, но в реальности ожидает ее свыше $280 за тысячу кубометров.

"К настоящему времени мы располагаем консенсус-прогнозом, сделанным многими аналитиками: в 2022-2024 годах цены на газ на мировых рынках будут постепенно снижаться с текущих рекордных отметок, однако останутся значительно более высокими в сравнении с "доковидными" уровнями", - отмечал он ранее.