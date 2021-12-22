"Газпром" обдумает возможность чаще платить дивиденды

Москва. 22 декабря. INTERFAX.RU - "Газпром" пока сохранит выплату дивидендов раз в год, как минимум на перспективу 2022 года, сообщил на встрече с инвесторами зампред "Газпрома" Фамил Садыгов.

Он добавил, что в компании изучают возможность перехода на более частые выплаты, также соответствующая работа ведется им в федеральных органах власти, связанная с этим процессом. Однако пока никаких решений на этот счет не в компании принималось, подчеркнул Садыгов.

Ранее он сказал, что "Газпром" не намерен увеличивать норму выплаты дивидендов выше 50%,