ЦБ ввел новые минимальные требования к полисам страхования жизни

Москва. 24 декабря. INTERFAX.RU - Банк России ввел новые минимальные условия проведения накопительного (НСЖ) и инвестиционного (ИСЖ) страхования жизни, указание опубликовано и вступит в силу в I квартале 2022 года. Документ направлен на повышение потребительской ценности полисов ИСЖ и НСЖ, на повышение прозрачности договоров для страхователей, понятности для них связанных процедур, сообщает регулятор.

Полисы ИСЖ и НСЖ начнут действовать с момента уплаты первого взноса по договору. Страховая компания не вправе отказать в страховой выплате "в случае диагностирования любого, в том числе социально значимого заболевания во время действия договора". Это усилит рисковую составляющую таких продуктов, отмечает регулятор.

По полисам ИСЖ и НСЖ с момента вступления указания в силу будет увеличена длительность "периода охлаждения": по договорам с регулярными взносами он составит не менее 1,5 месяца, а по договорам с единовременным взносом - 30 дней.

В настоящее время значительное число расторжений договоров страхования жизни происходит после истечения "периода охлаждения" из-за неуплаты второго взноса. Это свидетельствует о том, "что клиент не был заинтересован в страховке, не в полной мере понимал ее условия", полагает ЦБ.

Страховщик будет "обязан при продаже страховки раскрывать историческую доходность по завершившимся за последние три года полисам и показывать клиенту, какую сумму он получит в случае реализации предусмотренных договором рисков за вычетом уплаченной страховой премии". Это поможет потребителю оценить, соответствует ли предлагаемый страховой продукт его ожиданиям.

Новые требования не коснутся договоров со страховой премией свыше 1,5 млн рублей. Предполагается, что такое исключение сохранит на рынке инструменты, ориентированные на квалифицированных инвесторов.

Указание ЦБ вступает в силу по истечении 90 дней со дня его официального опубликования.