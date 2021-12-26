Что случилось этой ночью: воскресенье, 26 декабря

Антирекорд по заболеваемости коронавирусом во Франции, объявление голодовки арестованными участницами Pussy Riot, объяснение снижения потока газа со стороны "Газпрома"

Москва. 26 декабря. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших к утру:

- Во Франции впервые зафиксировали свыше 100 тысяч случаев заражения COVID-19 за сутки. В январе власти страны ожидают ухудшения ситуации из-за распространения штамма коронавируса "омикрон".

- Арестованные участницы Pussy Riot Алехина и Штейн объявили голодовку в спецприемнике. Адвокат Даниил Берман рассказал, что они требуют разрешить им общаться и поместить их в одну камеру в спецприемнике Сахарова.

- "Газпром" объяснил снижение потока газа тем, что часть покупателей не делает новых заявок. В компании отметили, что ряд клиентов полностью выбрали все свои годовые контрактные объемы, а "Газпром" бронирует транспортные мощности исходя из имевшихся заявок.

- Президенты России и Египта обсудили отношения двух стран. Лидеры государств дали высокую оценку достигнутому уровню двустороннего сотрудничества в различных областях, включая строительство первой в Египте АЭС "Эль-Дабаа" и создание российской промышленной зоны в районе Суэцкого канала.

- Песков назвал безосновательными слухи о возможном вторжении РФ на Украину. "Россия никогда первая ни на кого не нападает", - сказал пресс-секретарь президента РФ. Он также подчеркнул, что Москва ни для кого не представляет угрозы.