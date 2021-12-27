Сбербанк планирует провести в январе сбор заявок на три выпуска бондов

Москва. 27 декабря. INTERFAX.RU - Сбербанк планирует в январе провести сбор заявок на три выпуска субординированных облигаций. Об этом сообщил "Интерфаксу" источник на финансовом рынке.

Речь идет об облигациях серии 002СУБ-01E в евро, серии 002СУБ-04R в рублях объемом не менее 10 млрд рублей и серии 002СУБ-01U в долларах.

Сбор заявок пройдет с 10:00 (по московскому времени) 17 января до 15:00 (по московскому времени) 20 января.

Ориентир ставки 1-го купона бондов в евро - около 2% годовых, в рублях - около 9,8% годовых, в долларах - около 3,55% годовых.