Москвичам пообещали предновогодние пробки с 15 декабря

Дептранс рекомендует заранее покупать подарки, а лучше - заказывать их онлайн

Москва. 15 декабря. INTERFAX.RU - В Москве начинается сезон предновогодних вечерних пробок, аналитики Центра обеспечения безопасности дорожного движения (ЦОДД) считают, что движение на дорогах города активизируется уже с вечера 15 декабря, сообщил Департамент транспорта столицы.

"Причины — предновогодний ажиотаж, курьерские доставки, снегопады, мелкие ДТП, ограничения из-за строительных работ", - говорится в пресс-релизе.

Вечерние часы пик будут начинаться раньше обычного и продолжаться дольше, загруженность дорог будет достигать 9-10 баллов, предупредили в ЦОДД.

Чиновники посоветовали горожанам заранее закупить новогодние подарки, а лучше заказать их через интернет, и по возможности ездить на общественном транспорте.

"При этом уже 30 декабря ситуация улучшится, и в последний день 2021 года на дорогах Москвы будет свободнее, кроме районов около торговых центров. А в начале января пробки в столице не будут превышать 2 баллов", - утешили в департаменте.