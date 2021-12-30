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Хроника последних дней СССРПроект информационного агентства "Интерфакс" при содействии Российского исторического общества

Россия договорилась об экспорте оружия в страны Африки на 2,5 млрд евро

Москва. 30 декабря. INTERFAX.RU - Объем оружейных контрактов РФ со странами Африки в 2021 году приблизился к 2,5 млрд евро. Об этом сообщил глава "Рособоронэкспорта" Александр Михеев.

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В 2022 году "Рособоронэкспорт" планирует дальнейшее расширение номенклатуры экспортируемого из России вооружения, в том числе роботов и беспилотников. "В будущем году ставки делаем на развитие предложений в области беспилотной авиации и робототехники, высокотехнологичной продукции с элементами искусственного интеллекта, высокоточных боеприпасов", - отметил Михеев.

По его словам, в 2021 году мировой оружейный рынок в значительной мере адаптировался к работе в условиях пандемии коронавируса - возобновились прямые переговоры с инозаказчиками и выставочная деятельность.

"В топ-5 представленных в 2021 году экспортных образцов вошли легкий тактический самолет Checkmate, который экспонировался на МАКС и Dubai Airshow, показанный в России и за рубежом разведывательно-ударный комплекс БЛА "Орион-Э", РСЗО с термобарическими боеприпасами ТОС-2 "Тосочка", автомат Калашникова АК-19 и зенитная ракетная система С-350Е "Витязь", - сказал глава "Рособоронэкспорта".

Кроме того, компания отметила высокий интерес к зенитному ракетно-пушечному комплексу "Панцирь-С1М", комплексу радиоэлектронной борьбы "Красуха" и комплексу противодействия малоразмерным беспилотным летательным аппаратам "Репеллент-Патруль", которые в 2021 году законтрактованы впервые.

Рособоронэкспорт Александр Михеев

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