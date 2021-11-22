ФАС ограничилась незначительным штрафом в деле о завышении тарифов Tele2

Москва. 22 ноября. INTERFAX.RU - Федеральная антимонопольная служба (ФАС России) оштрафовала сотового оператора Tele2 на 825,5 тысячи рублей в связи с необоснованным повышением тарифов в январе 2021 года, говорится в сообщении ведомства.

Tele2 в январе 2021 года повысила стоимость услуг сотовой связи для более 12 млн своих абонентов-физлиц в среднем на 13%, обосновывая повышение ростом своих затрат. В ФАС поступило большое количество обращений абонентов оператора связи, сообщает ведомство.

"ФАС России установила, что уровень повышения тарифов не обусловлен ростом затрат, и 13 сентября 2021 года признала ООО "Т2 Мобайл" нарушившим антимонопольное законодательство. В отношении компании ведомство возбудило дело об административном правонарушении и 22 ноября наложило на оператора связи штраф в размере 825,5 тыс. рублей за злоупотребление доминирующим положением", - говорится в сообщении антимонопольного ведомства.

В начале октября Арбитражный суд Москвы подтвердил законность решения и предписания ФАС России Tele2 о необходимости снижения тарифов, а также правомерность назначения компании штрафа.