Поиск
Хроника последних дней СССРПроект информационного агентства "Интерфакс" при содействии Российского исторического общества

ФАС ограничилась незначительным штрафом в деле о завышении тарифов Tele2

Москва. 22 ноября. INTERFAX.RU - Федеральная антимонопольная служба (ФАС России) оштрафовала сотового оператора Tele2 на 825,5 тысячи рублей в связи с необоснованным повышением тарифов в январе 2021 года, говорится в сообщении ведомства.

Tele2 в январе 2021 года повысила стоимость услуг сотовой связи для более 12 млн своих абонентов-физлиц в среднем на 13%, обосновывая повышение ростом своих затрат. В ФАС поступило большое количество обращений абонентов оператора связи, сообщает ведомство.

"ФАС России установила, что уровень повышения тарифов не обусловлен ростом затрат, и 13 сентября 2021 года признала ООО "Т2 Мобайл" нарушившим антимонопольное законодательство. В отношении компании ведомство возбудило дело об административном правонарушении и 22 ноября наложило на оператора связи штраф в размере 825,5 тыс. рублей за злоупотребление доминирующим положением", - говорится в сообщении антимонопольного ведомства.

В начале октября Арбитражный суд Москвы подтвердил законность решения и предписания ФАС России Tele2 о необходимости снижения тарифов, а также правомерность назначения компании штрафа.

ФАС Tele2

Новости по теме

Новости

Цена дизтоплива на АЗС Москвы перегнала стоимость 95-го бензина

Цена дизтоплива на АЗС Москвы перегнала стоимость 95-го бензина

Евро превысил отметку в 84 рубля впервые с 6 октября

Эксперт допустил подорожание красной икры на 12-15% к Новому году

Эксперт допустил подорожание красной икры на 12-15% к Новому году

ЦБ приостанавливал торги облигациями "Роснано" из-за обсуждения реструктуризации долга

Песков переадресовал вопрос о платежеспособности "Роснано" в правительство

Песков переадресовал вопрос о платежеспособности "Роснано" в правительство

Падение индекса МосБиржи стало рекордным за год

Падение индекса МосБиржи стало рекордным за год

"Газпром" на этой неделе по-прежнему не будет продавать газ на своей площадке

"Газпром" на этой неделе по-прежнему не будет продавать газ на своей площадке

Доллар поднялся выше 74 руб. впервые с 27 августа

Киев и ЕК выступили против законодательных исключений для "Северного потока 2"

"Мосбиржа" возобновит торги облигациями "Роснано" в понедельник

 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });