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Международные резервы РФ за неделю до окончания 2021 г. впервые превысили $630 млрд

Москва. 30 декабря. INTERFAX.RU - Объем международных резервов РФ по состоянию на 24 декабря достиг $630,5 млрд, увеличившись за неделю на $4,2 млрд, преимущественно в результате положительной переоценки активов и покупки иностранной валюты в рамках бюджетного правила, сообщил ЦБ РФ.

Таким образом, за неделю до окончания 2021 года объем резервов обновил исторический максимум, впервые превысив рубеж $630 млрд.

Международные резервы представляют собой высоколиквидные финансовые активы, находящиеся в распоряжении Банка России и правительства РФ. Они складываются из активов в иностранной валюте, монетарного золота, специальных прав заимствования (СДР, special drawing rights, расчетная денежная единица, используемая Международным валютным фондом, МВФ), резервной позиции в МВФ и других резервных активов.

ЦБ РФ

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