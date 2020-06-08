Газпром объявил крупнейшую в истории закупку труб - 1,3 млн тонн на 100 млрд рублей

Москва. 8 июня. INTERFAX.RU - =ООО "Газпром инвест" объявило крупнейшую в истории корпоративных практик "Газпрома" закупку труб большого диаметра (ТБД) - одним лотом сразу на сотню миллиардов рублей. Это первая крупная закупка труб с начала реформы закупочного блока и перевода его в подчинение зампреда Олега Аксютина.

Речь идет о поставке 1,279 млн тонн труб (диаметром 1420 и 1220 мм) в 2021 и 2022 году. Предельная цена закупки - 98,402 млрд рублей. Пока в качестве срока подведения итогов указано 16 июня (но сроки могут сдвигаться).

Трубы покупаются для новых строек: "Капитальный ремонт магистральных газопроводов для транспортировки этансодержащего газа из северных районов Тюменской области от КС "Новоуренгойская" до КС "Ухта"; лупинги МГ "Сила Сибири", для третьей нитки "Система магистральных газопроводов Ухта-Торжок" (а также прочих, не перечисленных в документации проектов).

Средняя цена одной тонны ТБД в новом тендере складывается на уровне 76,934 тыс. рублей за тонну, что находится на уровне средних закупок труб в этом году (правда, пока с начала года "Газпром" закупал трубы очень маленькими партиями).

Поставка предусмотрена на базы "Газпром инвеста" в Ухте, Бугуруслане, Рыздвяном и Романово.

До сих пор крупнейшими сделками на рынке ТБД были контракты ООО "Газпром комплектация" с "Загорским трубным заводом" на поставку 500 тыс. тонн на 41 млрд рублей (для газопровода Ковыкта-Чаянда - его в настоящее время начинают строить) и с "Трубной металлургической компанией" на 255 тыс. тонн на 21 млрд рублей (для расширения магистрали Сахалин - Хабаровск - Владивосток).

В 2018 году "Газпром" объявил и довел до заключения контрактов закупки на 157 млрд рублей (заключались в том числе контракты на несколько лет вперед). В 2019 году были объявлены закупки лишь на символические 5 млрд рублей; с начала 2020 года (за исключением новой супер-закупки) не набралось тендеров и на миллиард рублей.

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В конце апреля - спустя более месяца после введения в стране ограничительных мер в связи с пандемией коронавируса - специализированный оператор "Газпром закупки" заявил, что сотрудникам компании удалось перезапустить тендерный процесс в корпорации в удаленном режиме.

"Тем не менее, - предупреждают в "Газпром закупках", - возможно увеличение сроков проведения закупочных процедур, особенно в части публикации новых закупок. Просим с пониманием отнестись к сложившейся ситуации. АО "Газпром закупки" предпринимает все необходимые меры для минимизации возможного влияния данной ситуации на процесс организации закупочной деятельности в организациях, учреждениях и предприятиях группы "Газпром".

"В силу отсутствия доступа сотрудников к рабочим местам у нас нет возможности сейчас отвечать на телефонные звонки. Также ограничен доступ к получению корреспонденции, направляемой "Почтой России". Основным средством связи по вопросам проведения закупочных процедур на данный период является направление корреспонденции по электронной почте на адрес ответственного исполнителя по закупке", - советуют в "Газпроме".

"Газпром" является одним из крупнейших в стране государственных заказчиков продукции и услуг. Размер инвестиционной программы головной компании ПАО "Газпром" составляет около 1 трлн рублей в год, группы "Газпром" - около 2 трлн рублей.