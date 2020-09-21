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"Газпром" закупит трубы у единственного поставщика на 25 млрд руб.

Москва. 21 сентября. INTERFAX.RU - ООО "Газпром комплектация" сообщило о подготовке к заключению договора с единственным поставщиком на поставку труб большого диаметра (ТБД) на сумму 24,75 млрд рублей.

Информация о закупке обнародована в понедельник. Информация о заключенном договоре в рамках закупки пока не раскрыта.

"Трубы стальные электросварные большого диаметра O530-1420мм", - единственная детализирующая информация, раскрытая в карточке контракта.

Газпром

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