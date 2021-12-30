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Индекс стоимости фрахта Baltic Dry взлетел более чем на 60% в 2021 году

Москва. 30 декабря. INTERFAX.RU - Индекс стоимости фрахта Baltic Dry, отслеживающий цены на морские перевозки насыпных и навалочных грузов по всему миру, по итогам 2021 года увеличился более чем на 60%, отмечает Trading Economics.

Стоимость фрахта росла в течение года и в начале октября достигала пикового значения за последние 13 лет - 5650 пунктов. Этому способствовал рост спроса на перевозки товаров на фоне восстановления глобальной экономики, а также заторы в портах и другие перебои в цепочках поставок.

Аналитики прогнозируют, что ставки фрахтования, вероятно, будут оставаться высокими до 2023 года. Это обусловлено ожидаемым негативным влиянием штамма "омикрон" COVID-19 на мировую экономику, что окажет дополнительное давление на логистические цепочки на фоне закрытия всё большего числа портов, в том числе в Китае.

Baltic Dry Китай коронавирус

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