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Уровень инфляции во Франции в декабре остался на максимуме за 13 лет

Москва. 4 января. INTERFAX.RU - Потребительские цены во Франции, гармонизированные со стандартами Европейского союза, в декабре 2021 года выросли на 3,4% в годовом выражении, свидетельствуют предварительные данные Национального статистического управления Insee.

Инфляция осталась на ноябрьском уровне в 3,4%, который стал максимальным за 13 лет.

Эксперты в среднем прогнозировали рост потребительских цен в прошлом месяце на 3,5%, свидетельствуют данные Trading Economics.

Потребительские цены выросли на 0,2% по сравнению с предыдущим месяцем, после подъема на 0,4% в ноябре. Аналитики в среднем ожидали сохранения инфляции в помесячном выражении на уровне 0,4%.

Потребительские цены, рассчитанные по французским стандартам, в декабре увеличились на 2,8% относительно того же месяца 2020 года и на 0,2% по сравнению с ноябрем. Инфляция в годовом выражении также осталась на ноябрьском уровне, в помесячном - замедлилась с 0,4% в предшествующем месяце.

Темпы роста цен на энергоносители в стране замедлились в декабре до 18,6% с 21,6% месяцем ранее, на услуги - до 1,8% с 1,9%. В то же время повышение цен на промышленные товары ускорилось до 1,2% с 0,8%, на продукты питания - до 1,4% с 0,5%.

Франция

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